Utahin päävalmentaja Will Hardy halusi joukkueestaan kovakuntoisen, ja se näkyi harjoitusleirillä.

Utah Jazz on ollut alkukauden sensaatiojoukkue maailman kovimmassa koripallo­sarjassa NBA:ssa, ja Lauri Markkanen on loistanut joukkueen kirkkaimpana tähtenä. Syitä menestykseen on pohtinut moni asiantuntija, ja nyt esille on noussut yksi merkittävä tekijä.

Utah on voittanut alkukauden 13 ottelusta peräti kymmenen ja johtaa NBA:n läntistä konferenssia. Suorituksen arvoa nostaa se, että joukkueella on ollut todella raskas otteluohjelma.

Jazz on pelannut jo kolme back-to-back otteluparia eli kaksi ottelua peräkkäisinä päivinä. Näistä se on hävinnyt vain yhden pelin.

Lisäksi joukkue on pelannut peräti kahdeksan ottelua vieraissa, mikä on sarjan suurin määrä. Näistä otteluista se on voittanut viisi. Kotona joukkue on voittanut kaikki viisi otteluaan.

The Athleticin koripallotoimittaja Tony Jones seuraa Utahia tarkasti ja nostaa yhdeksi alkukauden menestyksen syyksi joukkueen kovan harjoitusleirin ennen kautta.

Jones kertoo, että leirin alkupäivinä uusi päävalmentaja Will Hardy ei käyttänyt aikaa kuvioiden hieromiseen, vaan fysiikka oli päähuomion kohteena.

Ensin ohjelmassa oli kovavauhtista peliä.

”Pelasimme varmaan kaksi tuntia putkeen”, takamies Mike Conley kertoi The Athleticille.

Rankan pelisession jälkeen pelaajat luulivat harjoitusten olevan ohi, mutta Hardylla oli muita ajatuksia.

”Kaikki viivalle”, kuului komento.

”Katsoimme kaikki häntä ajatellen, että ’mitä ihmettä’”, toinen takamies Malik Beasley kertoi pelaajien reaktiosta.

”Kaikki viivalle” tarkoittaa juoksemista. Koko kentän mittaisia spurtteja ja erilaisia rankkoja juoksuharjoitteita.

Harjoitusviikko jatkui samalla kaavalla, sillä Hardy halusi joukkueensa olevan kunnossa, kun tosipelit alkaisivat.

”Näin jälkikäteen ajateltuna me todennäköisesti tarvitsimme sitä. Olimme ensimmäisiä päiviä yhdessä, joten oli hyvä päästä vauhtiin”, sentteri Kelly Olynyk kommentoi.

35-vuotias takamies Conley on nähnyt urallaan kaikenlaista, mutta harvoin Jazzin harjoitusleirin kaltaista rääkkiä.

”Se oli erilaista kuin suurin osa leireistä, joilla olen ollut. Vaikutus näkyi ennen kautta harjoitusotteluissa, joissa pelasimme todella raskailla jaloilla. Nyt ymmärrämme leirin merkityksen, ja se alkaa maksaa takaisin”, Conley kertoi.

Joukkueen materiaali on laaja, joten päävalmentaja Hardy pystyy kierrättämään pelaajia ottelun aikana ja tarjoamaan lepohetkeä Markkaselle ja muille avausviisikon pelaajille.

Tämä yhdistettynä kovaan kuntoon ja taitaviin pelaajiin tarkoittaa nopeita hyökkäyksiä läpi ottelun, mikä näkyy tulostaululla vastustajan väsyessä.

Markkanen on hionut fysiikkaansa kahtena kesänä Jyväskylässä, ja Jazzin treenileirin rääkki vaikuttaa täydentäneen työkalupakin. Menossa on uran ylivoimaisesti kovin kausi, josta 22,7 pisteen, 8,8 levypallon ja 2,5 syötön ottelukohtainen keskiarvo ovat todisteena.

Utah sai rankkaan ottelurupeamaan paljon kaivattuja pari lepopäivää, ja joukkue kohtaa seuraavassa ottelussaan vieraskentällä Washingtonin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Washington on voittanut puolet 12 ottelustaan.

