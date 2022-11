Tilanne on suomalaisen koripallon seuraajan kannalta uskomaton. Utah Jazz on NBA:n alkukauden sensaatiojoukkue ja Lauri Markkanen joukkueen suurin tähti.

Markkanen on uransa parhaassa vireessä lähes kaikilla mittareilla tarkasteltuna, ja tilastojen taakse kätkeytyy mielenkiintoinen asia supertähteyttä kolkuttelevan suomalaisen pelistä.

Utah on yllättänyt kaikki muut paitsi joukkueen pelaajat, kun saldo 13 ottelun jälkeen on kymmenen voittoa ja vain kolme tappiota. Syitä menestykseen ovat ainakin hyvä valmistautuminen kauteen, loistava joukkuepeli, laaja materiaali – ja Markkanen.

Markkanen on heittänyt keskimäärin 22,7 pistettä, ottanut 8,8 levypalloa ja antanut 2,5 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohti. Hän on joukkueen paras piste- ja levypallomies.

Muutos aiempiin vuosiin on hätkähdyttävä, eikä se rajoitu vain pistesarakkeeseen.

Markkanen on tällä kaudella tehnyt pisteitä huomattavasti aiempaa lähempää ja huiman kovalla onnistumisprosentilla.

Kolmena edelliskautena eli kausina 2019–22 Markkanen heitti kolmen pisteen viivan sisältä yhteensä 836 kertaa ja kaaren takaa yhteensä 1 009 kertaa.

Tällä kaudella Markkanen on yrittänyt kahden pisteen suoritusta 123 kertaa ja kolmosta vain 80 kertaa.

Lisääntyneiden kakkosten lisäksi Markkasen heittotarkkuus on ollut todella kova. Kaikista kahden pisteen heitoista Markkanen on upottanut 65 prosenttia, eli 123 yrityksestä pallo on sujahtanut renkaan läpi 80 kertaa.

Lukema on koko NBA:n kovin Markkasen pelipaikan pelaajista, jotka ovat heittäneet vähintään sata kertaa. Kaikista yli sata kertaa heittäneistä edellä on vain kahden edelliskauden sarjan paras pelaaja Nikola Jokić. Denver Nuggetsin sentteri on upottanut 122 heitosta 81.

Markkanen on heittänyt kaikki kahden pisteen heittonsa siis huimalla prosentilla, mutta vielä kovemmaksi tilasto muuttuu, kun mennään lähemmäksi koria.

Korin alta Markkanen on nimittäin upottanut pallon koriin peräti 80,4 prosentin tarkkuudella. Tähän on yksi selvä syy: donkkaaminen.

Markkanen on donkannut eli lyönyt pallon alaspäin koriin yhteensä 24 kertaa onnistuneesti ja epäonnistunut kerran. Kun otteluja on takana 13, tarkoittaa se lähes kahden donkkiyrityksen keskiarvoa, kun aiempina kausina luku oli 0,62–1,14.

Aiempina kausina Markkasen alle metrin etäisyydeltä otetuista korintekoyrityksistä 30,1 prosenttia oli donkkeja. Tällä kaudella lukema on 54,3 prosenttia.

Koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie näkee muutoksen mahdollistajana Markkasen kohentuneen fysiikan.

”Markkanen on voimakkaampi, räjähtävämpi ja parempi vastaanottamaan kontaktia donkkitilanteissa. Lay upit ovat vaihtuneet donkkeihin, ja Lauri yrittää donkata joka tilanteessa”, Palotie analysoi.

”Isoin asia viimeistelytilanteessa on se, että aiemmin liike suuntautui poispäin korista, nyt hän donkkaa puolustajien yli.”

Palotie näkee kohentuneen fysiikan lisäksi kaksi syytä, jotka selittävät Markkasen loistavaa heittoprosenttia: itseluottamuksen ja ympärillä olevan joukkueen.

EM-kisojen ja parantuneen fysiikan lisäksi Markkanen on itse nostanut esiin kokemuksen karttumisen yhtenä itseluottamukseen vaikuttavana tekijänä. Kun esimerkiksi tunnistaa tilanteet nopeammin ja paremmin, on helpompi tehdä oikeita ratkaisuja.

Lue lisää: Lauri Markkanen treenasi itsensä uuteen uskoon keskisuomalaisella yksityissalilla – tällainen oli rääkki, joka teki hänestä paremman

”Hänellä on aiempaa enemmän ratkaisumalleja kahden pisteen heitoissa. Se antaa itseluottamusta haastaa kolmen pisteen kaarelta, kun tietää pystyvänsä viimeistelemään erilaisia puolustuksia vastaan.”

”Lisäksi Laurilla on Utahissa enemmän tilaa kentällä kuin koskaan aiemmin. Joukkueesta löytyy niin paljon pelaajia, jotka voivat heittää kauempaa, että se avaa uudella tavalla tilaa myös Markkaselle.”

Paras määrite heittämiselle tunnetaan nimellä true shooting. Siinä otetaan huomioon kaikki heitot vapaaheitoista kolmen pisteen kaariin. Vapaaheittojen arvo on 0,5, kakkosten 1 ja kolmosten 1,5. Tässä tilastossa Markkanen ei yllä sarjan kärkikahinoihin, vaikka onnistumisprosentti 64 mainio onkin.

Suurin selittäjä on heikosti uponneet kolmoset. Atlanta-ottelussa upposi kuusi kahdeksasta yrityksestä, mutta silti kauden prosentti on vain 34,1.

Pidemmät kahden pisteen heitot sen sijaan putoavat häikäisevän hyvin. 3–5 metrin heitoissa Markkasen onnistumisprosentti on peräti 69,2. Palotie pitää lukua hurjana ja muistuttaa, että prosentti saattaa tulla kauden mittaan alaspäin.

”Noissa heitoissa erityisesti keskivartalon voiman hallinta pitää olla äärimmäisen hyvää, koska heitto lähtee lähes poikkeuksetta harhautuksen tai taaksepäin otetun askeleen jälkeen. Heittoprosentti kertoo keskivartalo­kontrollin kehityksestä.”

Jääkiekon NHL:ssä puhutaan monesti jonkun huippupelaajan ”toimistosta” viitaten tämän suosikkipaikkaan maalinteon tai syöttämisen suhteen. Voidaanko jostain koripallokentän alueesta alkaa puhua Markkasen toimistona?

”No, jos se määritellään koko hyökkäysalueeksi. Markkanen skoraa kaikkialta, ja se on hyökkäyspään supertähden määritelmä.”

Utah Jazz pelaa seuraavan kerran lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa. Peli alkaa 13.11. klo 1.