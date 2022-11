Ensi vuonna suunnitelmissa osallistuminen SM-sarjaan.

Entisen formula 1 -kuljettajan Heikki Kovalaisen uran ensimmäinen MM-ralli starttasi mallikkaasti Japanissa perjantaina.

Aamupäivän lenkillä Kovalainen ei päässyt ajamaan yhtään erikoiskoetta edellä menneiden autojen ongelmien myötä, mutta iltapäivällä suomalainen kirjautti jo yhden kolmanneksi parhaan ajan WRC2-luokassa.

Kovalainen on perjantain jälkeen luokassa kuudennella sijalla vajaan minuutin päässä kärkimies Sami Pajarista.

”Iltapäivän avauspätkällä spinnasin, jouduin peruuttelemaan ja hävisin noin 15 sekuntia. Myös toisella ek:lla pyörähdin. Minulla ei ole oikein otetta käsijarruun, sillä se ei oikein pure. Sitä joutuu nykimään kovalla voimalla”, Kovalainen selvitti.

”Muuten auton balanssi tuntui tosi hyvältä. Voin vielä parantaa.”

Kovalainen on muuttamassa takaisin Suomeen vietettyään vuosia ulkomailla. Yksi syy on asiantuntijatehtävät tv-lähetyksissä, mutta tavoitteena on viedä myös rallin ajaminen uudelle tasolle. Ensi kaudella Kovalainen suunnittelee ajavansa rallin SM-sarjassa.

”Ralli on aina ollut lähellä sydäntäni. Muistan, että katsoin rallia jo B-ryhmän aikaan ennen kuin edes kiinnostuin formuloista. Tietyllä tavalla intohimo rata-ajoa kohtaan haalistui viime vuosina, mutta samaan aikaan ralli tuli entistä tärkeämmäksi”, Kovalainen sanoi.

”Olen jo niin vanha, että ei minusta mitään maailmanmestaria tule, mutta mielestäni minun kannattaa panostaa vielä lajiin. Katsotaan, mitä mahdollisuuksia tulee, mutta Suomessa olisi kiva ajaa. Juuri soralta tarvitsen lisää kokemusta”, 41-vuotias suomussalmelainen jatkoi.