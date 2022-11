EM-turnauksen jälkeen Ranskan ja PSG:n tähtipelaaja joutui vihapuheen kohteeksi, mikä oli lähellä päättää hänen maajoukkueuransa.

Vuosi sitten Ranskan jalkapallomaajoukkueen suurin tähti Kylian Mbappé oli lähellä lopettaa maajoukkueuransa. Kun Ranska putosi vuoden 2021 EM-turnauksessa puolivälierissä, joutui hän rasistisen vihapuheen kohteeksi. Mbappé kertoo Sports Illustrated -lehden haastattelussa, miksi hän oli lähellä jättää Ranskan maajoukkueen.

EM-turnauksen jälkeen Mbappélla oli tapaaminen Ranskan jalkapalloliiton puheenjohtajan Noël Le Graëtin kanssa. Kohujen kohteena ollut Le Graët on kiistänyt, että jalkapallossa esiintyisi rasismia. Mbappén tapaaminen puheenjohtajan kanssa oli lyhyt ja jäi vaille tuloksia.

Mbappé koki, että maan jalkapalloliitto ei tukenut häntä.

”Sanoin, että ’en voi pelata ihmisille, jotka ajattelevat, että olen apina’. Sanoin, että en pelaisi”, Mbappé kertoo.

”Mutta sen jälkeen mietin kaikkia ympärilläni olevia ihmisiä, jotka pelaavat kanssani ja tukevat minua, ja ajattelin, että olisi väärä viesti, jos luovuttaisin. Koska ajattelen olevani esimerkki kaikille.”

Mbappé kertoi, miten hän päätti olevansa kaikkia solvaajiaan vahvempi.

”Tämä on uusi Ranska. Sen takia päätin olla lopettamatta maajoukkueessa. Koska se olisi viesti nuorelle sukupolvelle. Olemme tätä kaikkea vahvempia.”

Haastattelussa Mbappé kertoi, miten häntä on lapsuudesta lähtien ajanut eteenpäin halu rikkoa rajoja.

”Se ei ollut minulle mikään loppu, kun voitin MM-kultaa. Se oli ensimmäinen kappale jostain hullusta tarinasta.”

”Kahden perättäisen maailmanmestaruuden voittaminen on todella vaikeata. Mutta jos haluaa kirjoittaa historiaa, täytyy tehdä jotain ainutlaatuista. Sitä yritämme. Mielestäni meillä on hyvä joukkue. Valmentaja on sama. Ja meillä on koko maa tukenamme.”