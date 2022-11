Suomalainen pelasi taas joukkueestaan eniten, kun Utah hävisi Washingtonissa.

Washington

Lauri Markkasen ja Utah Jazzin voittoputki jäi neljään koripallon NBA-liigassa. Alkukauden sensaatiojoukkue hävisi keskikastin Washington Wizardsin vieraana pistein 112–121 varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Jazz on silti yhä läntisen konferenssin kärkijoukkue voitettuaan 10 ottelua 14:stä.

Se kaatui tällä kertaa puolustuksensa pehmeyteen. Wizards pääsi aivan liian helposti heittopaikkoihin, eikä Markkanenkaan saanut puhtaita papereita, vaikka oli 17 pisteellä joukkueensa toiseksi tehokkain. Takamies Jordan Clarkson heitti 18 pistettä.

”Emme saaneet puolustuksessa tarvittavia stoppeja. He pääsivät mukavuusalueelleen ja heittivät kaikki sisään”, Markkanen sanoi HS:lle.

Markkanen pelasi taas joukkueestaan eniten, 31 minuuttia. Hän sai viisi levypalloa ja yhden syöttöpisteen. Kolmesta kolmen pisteen heitosta upposi yksi, ja hän donkkasi kahdesti.

Suomalaisella oli varsinkin alkuun suuria vaikeuksia päästä korin alle, josta hän on tehnyt tällä kaudella hirmuista jälkeä. Hän heitti ensimmäisellä puoliskolla vain viisi pistettä.

Toisaalta hänen parhaat hetkensä omassa päässä osuivat heti ensimmäiselle neljännekselle, jolloin hän teki kaksi näyttävää blokkia, ottelun ainoansa. Jazz sai koko ottelussa niiden lisäksi vain yhden blokin Wizardsin kahdeksaa vastaan, mikä kertoi olennaisen joukkueiden puolustusten venymiskyvyn erosta.

Kolmannella neljänneksellä Markkanen pääsi taas elementtiinsä ja teki sen aikana pelkillä kakkosilla kymmenen pistettä. Silloin hän piti Jazzia mukana pelissä melkein yksinään. Hienointa oli ehkäpä läpiajodonkki, johon hän sai vapauttavan pystysyötön häirittyään ensin itse vastustajan heiton harakoille.

Washington Wizardsin pelaajat olivat pahasti myöhässä, kun Utah Jazzin Lauri Markkanen karkasi donkkaamaan.

”En oikein löytänyt rytmiä ekalla puoliajalla. Toisella hain paikkoja aggressiivisemmin, sitten vähän aukesi. Pitäisi pystyä vetämään joka erä samalla tavalla.”

Ottelun hahmo oli kentän pisin pelaaja, Wizardsin 221-senttinen latvialainen Kristaps Porziņģis, joka heitti 31 pistettä ja otti kymmenen levypalloa.

Kuvaavaa oli, kun viimeisellä neljänneksellä Jazz yritti vielä viritellä kiriä, mutta Porziņģis otti ohjat käsiinsä. Ensin hän kurotti levypallon koriin Markkasen hyppysistä. Hetkeä myöhemmin suomalainen riensi käsi ojossa mutta auttamatta liian myöhään tielle, kun Porziņģis pääsi virittämään kaikessa rauhassa ratkaisevan tuntuisen kolmosen.

Wizardsin Kristaps Porziņģis heitti Jazzin Lauri Markkasen yli Washingtonissa.

”Ette nähneet Lauria parhaimmillaan. Hän pelasi ihan hyvin, kelpo työtä hyökkäyspäässä, mutta puolustuksessa hänellä ei ollut paras iltansa, kuten ei monella muullakaan. En nostaisi Lauria siitä tikunnokkaan”, Jazzin päävalmentaja Will Hardy sanoi HS:lle.

”Lauri ansaitsee valtavasti tunnustusta. Hän on ollut tällä kaudella fantastinen kentän kummassakin päässä. Ihmiset puhuvat luonnollisesti hänen hyökkäyspelistään hänen pisteidensä ja tehokkuutensa takia. Mutta hän ei mielestäni saa riittävästi kiitosta puolustuksestaan. Hän vartioi usein huippupelaajia.”

Markkasen peli on muuttunut melkoisesti täksi kaudeksi. Hän on silminnähden aiempaa nopeampi, kimmoisampi ja aggressiivisempi.

Markkasen pistekeskiarvo ottelua kohden on NBA-uran ylivoimaisesti paras, 22,3. Silmiinpistävää on, että hän heittää ensi kertaa moneen kauteen enemmän kakkosia kuin kolmosia. Se ei Markkasen mukaan ole suunnitelmallista, mutta rohkeampi ajaminen korille on.

”Käytän paikat, joita tulee. Minulla on draivia mennä korille, ja valmentaja auttaa saamaan palloa oikeanlaisiin paikkoihin”, hän sanoi.

”Sieltä on helpompi tehdä koreja kuin seisomalla kaaren takana. Yritän monipuolistaa peliä. Totta kai heitän kolmosia, kun ne paikat aukeavat, mutta ehkä ei ole auennut niin paljon.”

Valmentaja Hardy tarjosi Markkasen pelin muuttumisesta paljon kiitosta tälle itselleen.

”Asetamme Lauria erilaisiin tilanteisiin, ja hän tekee itse ratkaisut. Hän lukee puolustusta. Uskon, että hänen heittokykyään kunnioitetaan sen perusteella, mitä hänen urallaan on nähty”, Hardy sanoi tarkoittaen, että vastustajilla voi olla taipumuksena varoa erityisesti Markkasen pitkiä heittoja.

”Lauri valitsee paikkansa erittäin hyvin, hän tiedostaa oman kokonsa ja urheilullisuutensa. Hän osaa käyttää sitä hyväkseen pienempiä puolustajia vastaan, asettaa painetta ja hyökätä korille. Hän tekee tosi hyvä päätöksiä hyökkäyspäässä eikä tyydy hyppyheittoihin.”

Jazzin kyykkäystä Washingtonissa voi pitää tilastotappiona, joita tulee vääjäämättä pitkän kauden aikana.

Edellisessä pelissä Atlantassa kolme päivää aiemmin Jazz oli päinvastoin altavastaaja, eikä vähiten tiukan ottelutahtinsa takia. Silti se voitti, vieläpä viimeisen neljänneksen kirillä. Joukkue vaikuttaa huippukuntoiselta. Ei tappio Washingtonissakaan johtunut väsähtämisestä.

Valmentaja Hardyn on kerrottu vetäneen pelaajilleen melkoisen kuntovalmennusrääkin läpi ennen kautta. Markkanen ei kuitenkaan pitänyt sitä edes välttämättä NBA-uransa kovimpana.

”Olin itse niin hyvässä kunnossa EM-kisoista, ettei se tuottanut hankaluuksia”, Markkanen sanoi. Hän kuitenkin vahvisti, että joukkue tuntuu jaksavan pelit alusta loppuun hienosti.

”Tavoitteemme on juosta paljon ja saada ylle tempo, jossa vastustaja ei pysy mukana ja väsyy lopussa.”

Markkanen arveli osasyyksi onnistumiseen Utahin korkeaa ilmanalaa. Joukkueen kotikaupunki Salt Lake City on noin 1 300 metrin korkeudella merenpinnasta.

”Sen kyllä tuntee, kun sinne tulee.”

Jazzin joukkueessa ei ole yhtään supertähteä, mutta Markkanen on ollut tähdistä kirkkain. Koko syksy on päivitelty, millaisen hiomattoman timantin Chicago Bulls ja Cleveland Cavaliers päästivätkään käsistään.

Kaikesta välittyy, että Markkanen on joukkueensa sielu. Hän uskaltaa ottaa roolia eikä pelkää pallonmenetyksiä ajaessaan korille, mutta hän jakaa epäitsekkäästi palloa muillekin.

Tuntuuko liiderin asema luontevalta?

”Yritän kantaa vastuuta, mutta yritän silti pelata oikealla tavalla, eli jakaa kavereille, jos he ovat vapaana. Sellainen tasapainomalli.”

Kun Markkanen pelasi Chicagossa, NBA:n tähdistöottelu pelattiin Chicagossa. Kun hän pelasi viime kauden Clevelandissa, se oli Clevelandissa. Tällä kaudella se on, kuinka ollakaan, Salt Lake Cityssä.

Markkanen on useamminkin maininnut, että valinta tähdistöotteluun on yksi hänen uransa tavoitteista. Aiemmilla kausilla valinnasta ei ole vakavissaan puhuttu, mutta jos Markkasen ja Jazzin peli jatkuu kuluneen syksyn merkeissä läpi talven, se on hyvin lähellä.

”On se sillä tavalla mielessä, että se motivoi pelaamaan paremmin”, Markkanen myönsi.

”Se tapahtuu, jos tapahtuu, ja se tapahtuu, jos pystyn jatkamaan pelaamista korkealla tasolla ja ennen kaikkea jos pystymme jatkamaan voittamista.”

Se olisi suomalaisen palloiluhistorian kaikkein suurimpia saavutuksia – eikä siis All Stars -loiston itsensä takia, vaan koska se tarkoittaisi, että Markkanen olisi johtanut joukkueensa menestykseen ehkä maailman kovimmassa urheilun ammattilaisliigassa.