Kauden päätösturnaus Torinossa jakaa muhkeat ATP-pisteet ja jättimäiset palkintorahat.

Tenniksen nelinpelaajat Harri Heliövaara ja Jean-Julien Rojer istuivat Talin tenniskeskuksessa pettyneinä tasan vuosi sitten. Pari oli hävinnyt Helsingin pienen haastajakisan loppuottelun hetkeä aikaisemmin.

Curacaosta kotoisin oleva Rojer, 41, alkoi olla laskeva tähti, mutta Heliövaaran, 33, ura näytti kulkevan loivasti ylöspäin.

Rojer pysäytti hienosti laskun ja voitti parinsa Marcelo Arevalon kanssa Ranskan avoimet. Heliövaaran ja britti Lloyd Glasspoolin ura kääntyi tänä vuonna rakettinousuun.

Parit kohtaavat toisensa Torinossa, kun ATP:n suuri ja arvostettu finaaliturnaus käynnistyy sunnuntaina.

Nelinpelaajat jäävät usein sivuosaan jopa suurimmissa grand slam -turnauksissa, mutta ATP-finaaleissa he nousevat esille. Jokainen ottelu pelataan keskuskentällä, ja televisionäkyvyys on taattu.

Heliövaara kirjoitti Pariisin mastersin välierän jälkeen blogiinsa, että sponsoripaikka olisi tarjolla Torinossa. Tietoturvapalvelu HoxHunt tarttui ja teki viikon sopimuksen.

Torinossa pelataan jättipanoksin. Rahat ja jaettavat ATP-pisteet ovat mielettömät koko kauteen verrattuna. Pelkästä osallistumisesta maksetaan 130 000 dollaria parille. Kaksinpelissä mukaan pääseminen tuottaa vähintään 320 000 dollaria (melko sama euroissa).

Kaksin- ja nelinpelit kisataan neljän pelaajan ja parin alkulohkoissa, ja pelkästään yhden nelinpeliottelun voittaminen tuo 93 300 dollaria jaettavaksi. Summa on valtava, mutta kaksinpelin ottelupalkkio vetää melkeinpä sanattomaksi: 383 300 dollaria.

”Kyllä sen niin voi nähdä, että tämä on palkinto erinomaisesta kaudesta. On tämä jollain tavalla aika hieno huipentuma vuodelle”, Heliövaara sanoo HS:lle Torinosta.

”Ihan absoluuttisesti parhaat pääsevät tänne, ja siistiä olla mukana.”

Pelkästään yhden ottelun voittaminen tuo 200 ATP-pistettä. Vastaavaan määrään Heliövaara ja Glasspool ylisivät vain kuusi kertaa yhteensä vuoden kaikissa turnauksissa. Voittajat kuittaavat 1 500 pinnaa kukin.

Talin yhteisen turnauksen jälkeen Jean-Julien Rojer on tullut hyvinkin tutuksi Heliövaaralle. Suomalais-brittiläinen pari hävisi kauden alkupuolella Dallasin finaalin Rojerille ja Arevalolle. Samoin kävi Stockholm Openissa.

”Talissa ei välttämättä osattu ajatella, että oltaisiin nyt täällä. Vitsailinkin Rojerin kanssa, ettei Talin kisa mennyt sittenkään hukkaan.”

Heliövaara ja Glasspool nousivat tasaisesti kauden aikana. Seitsemän saavutettua loppuottelua oli erinomainen tilasto. Vain yksi voitto liian vähän.

Parille on tullut tiukkoja tappioita, ja sen he tiedostavat. Onneksi on kertynyt myös niukkoja voittoja ja tasaisesti tulosta.

Menestys on joka tapauksessa ollut niin taattua laatua, ettei Heliövaara suostu lähtemään pelkäksi osallistujaksi.

”Olosuhteet eivät voisi olla meille paremmat. Sisäkenttä on aika nopea, ja siinä minä ja Lloyd viihdymme parhaiten.”

”Emme ole tulleet tänne hyvää kisaa pelaamaan, vaan voittamaan. Jokainen ottelu on tiukka ja tasainen, mutta realistisesti voitettavissa.”

Heliövaara kuvasi kesällä Wimbledonissa, että koko hänen tennisuraansa lapsesta lähtien on mennyt rahaa puolesta miljoonasta miljoonaan. Tämä kausi ja Torinon finaaliturnaus paikkaavat paljon.

”Palkintorahat kertovat, että on tehnyt jotain oikein, ja silloin menestystäkin tulee”, Heliövaara sanoo mutkattomasti.

”Totta kai se lämmittää, että näin hyvin menee. Raha tulee siinä sivussa. Onhan se edelleen iso osa ammattilaisurheilua, että tästä tienaa jotain.”

ATP:n finaaliturnaus on tenniksen herkkupata, joka kruunaa kauden.

Kaksinpeliturnaukseen tuli lovi, kun maailman ykköspelaaja Espanjan Carlos Alcaraz joutui jäämään loukkaantuneena sivuun. Muuten laatu on taattua Rafael Nadalista Novak Djokoviciin.

Nelinpelissä on hienoa seurata Heliövaaran riemua kentällä, mutta värikuvat ovat taattuja, kun Australian paha poika Nick Kyrgios on mukana. Hän pelaa parina Thanasi Kokkinakisin kanssa.

Stan Smith (kesk.) kuului USA:n tennismaajoukkueeseen 1970-luvulla. Hän voitti ensimmäisen ATP:n finaaliturnauksen Tokiossa 1970. Kuva World Cupista 1970-luvun puolivälistä.

ATP-finaalien historia alkoi Tokiossa 1970. Siihen aikaan pelaajat olivat kovia, mailat puuta ja palkintorahat pieniä. Nykynuoret tietävät Stan Smithin katutossuistaan, mutta hän voitti ensimmäisen turnauksen ja sai koko urakasta 15 000 dollaria.

Jos voittaa Torinon kaksinpelin häviämättä otteluakaan, saa 4,74 miljoonaa dollaria. Potti jää 383 300 dollaria pienemmäksi, jos häviää yhden ottelun alkulohkossa.

Nelinpelin voittopari voi yltää 930 300 dollariin, joka jaetaan parin kesken.

Harri Heliövaara on historian toinen suomalainen, joka pelaa ATP-finaaleissa. Henri Kontinen voitti turnauksen kahdesti parinsa John Peersin kanssa 2016 ja 2017. Silloin pelattiin Lontoossa.

ATP:n finaaliturnaus käynnistyy Torinossa sunnuntaina:

Kaksinpelit:

Vihreä lohko: Rafael Nadal Espanja, Casper Ruud Norja, Felix Auger-Aliassime Kanada, Taylor Fritz USA.

Punainen lohko: Stefanos Tsitsipas Kreikka, Andrei Rublev Venäjä, Daniil Medvedev Venäjä, Novak Djokovic Serbia.

Nelipelit:

Vihreä lohko: Wesley Koolhof Hollanti/Neal Skupski Britannia, Nicola Mektic/Mate Pavic Kroatia, Ivan Dodig Kroatia/Austin Krajicek USA, Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios Australia.

Punainen lohko: Rajeev Ram USA/Joe Salisbury Britannia, Marcelo Arevalo El Salvador/Jean-Julien Rojer Hollanti, Harri Heliövaara Suomi/Lloyd Glasspool Britannia, Marcel Granollers Espanja/Horacio Zeballos Argentiina.

Heliövaara ja Glasspool aloittavat pelit Torinossa sunnuntaina kello 12.30.

Eurosport ja Discovery+ näyttävät kaikki ottelut suorina lähetyksinä.