Mick Schumacherin tuoreimmat näytöt ovat heikkoja, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula ykkösten legendoihin kuuluu seitsemän maailman­mestaruuden Michael Schumacher. Hänen poikansa Mick Schumacher ajaa nyt toista kauttaan autourheilun kuninkuus­luokassa.

Saksalainen Mick Schumacher, 23, kuului Ferrarin akatemiakuljettajiin, voitti sekä F3- että F2-sarjan mestaruudet ja sai sopimuksen Haas-talliin, jossa huristellaan Ferrarin moottoreilla.

F2-sarjan mestaruus on hyvä meriitti, mutta sen verran täytyy todeta, että Schumacher otti pokaalin tasaisuutensa ansiosta – osakilpailuvoittoja hän saavutti vain kaksi.

Ensimmäisestä F1-kaudesta ei voinut vielä sanoa juuri mitään, sillä Haas oli sarjan ylivoimaisesti heikoin talli ja Schumacherin tallikaverina oli venäläisrahalla sarjaan tullut Nikita Mazepin.

Haas keskittyi viime vuonna kehittämään autoaan tälle kaudelle, ja se näkyy tuloksissa. Haas on noussut AlphaTaurin ja Williamsin edelle MM-pisteissä.

Mutta: Schumacherin tallikaveri, pikakomennuksella talliin hankittu Kevin Magnussen, on kerännyt tuplasti enemmän MM-pisteitä kuin Schumacher. Lisäksi perjantain aika-ajo oli Schumacherin kannalta jo nolo: Magnussen käsittämättömästi paalulle, Schumacher viimeiseen lähtöruutuun. Ihan näin suuri ei kaksikon tasoero ole, sillä Schumacher teki saman mokan kuin Valtteri Bottas ja jätti pehmeiden renkaiden vaihdon liian myöhään.

Haas ei ole vielä päättänyt, kuka on, niin, Magnussenin tallikaveri ensi kaudella. Schumacher on edelleen vaihtoehto, mutta enää Ferrarin suunnasta ei tule painostusta: Schumacher ei kuulu enää ”Ferrarin talliin”. Myös sarjan pahnanpohjimmainen eli Williams-talli on ehkä kiinnostunut Schumacherista.

Joka tapauksessa Schumacherin nimi ei ole enää ainakaan kovin suuri taikasana F1:ssä. Nimellä voi yhä olla merkitystä sponsorisopimusten tekemisessä, mutta radalla Schumacherin tuoreimmat näytöt ovat heikkoja.

Enää on kaksi osakilpailua aikaa näyttää, että Schumacher-niminen kuski kannattaa ottaa kisamaan F1:ssä myös ensi kaudella. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että Schumacher saa tuekseen miljoonien eurojen rahoittajan tallille, jolloin jatko on helpommin toteutettu.