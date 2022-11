Niko Anttola teki tempun, jollaiset ovat olleet juniori-ikäiseltä suomalaiselta mieshiihtäjältä ääriharvinaisia.

Iivo Niskanen aloitti Planican MM-hiihtoihin huipentuvan kilpailukautensa lauantaina suorituksella, josta on turha vetää johtopäätöksiä.

Niskanen sijoittui Oloksen Tykkikisoissa viiden norjalaisen taakse kuudenneksi 10 kilometrin (p) kilpailussa. Hän hävisi voiton vieneelle olympiavoittaja Simen Hegstad Krügerille 21,5 sekuntia ja väitti maalialueen pikahaastattelussa olevansa ”huonossa kunnossa”.

Vuosi sitten vastaava avauskisa Oloksella oli 15 kilometriä, ja silloin Niskanen aloitti uransa parhaaksi muodostuneen kauden voitolla Venäjän kovimmista miehistä pois lukien ykköstykki Aleksandr Bolšunov, jonka hän päihitti viikkoa myöhemmin leiri­kisassa.

Nyt kisamatka oli lyhennetty maailmancupin uudistuksen hengessä kympiksi ja keli oli hankala.

Kärkimiesten suksien toimivuudessa saattoi olla eroja, mutta Niskasen suorituksessa kiinnitti huomiota se, että lähes kaikki tappiosekunnit Krügerille tulivat ensimmäisellä vitosen lenkillä. Toisella puolikkaalla tappiota kertyi vain kaksi sekuntia.

Oloksen rataprofiili on kaksijakoinen. Lähes koko matka puoliväliin on nousua (korkeusero 89 metriä), ja loppumatka on lähes kokonaan alamäkeä.

Suomalaisittain kiinnostavin suoritus löytyi Niskasen takaa tuloslistan sijalta 11. Sen otti nimiinsä 19-vuotias Niko Anttola.

Viime talven nuorten MM-mitalisti hävisi kärjelle 43 sekuntia ja Niskaselle 22 sekuntia. Niskasen lisäksi suomalaisista Anttolan edelle ylsi vain seitsemänneksi sijoittunut Markus Vuorela, ja taakse jäi muun muassa norjalainen maailmanmestari Sjur Røthe.

Se oli nimekkäässä kansainvälisessä seurassa Anttolalta suoritus, jollaiset ovat olleet juniori-ikäiseltä suomalaiselta mieshiihtäjältä ääriharvinaisia.

Otos on toki kapea, mutta Anttolan suoritus vihjaa siitä, että hän on noussut uudelle tasolle suhteessa miesten kansainväliseen kärkeen.

Samalla tuli annettua valmennusjohdolle näyttö, joka kaiken järjen mukaan vie Anttolan Rukalle hiihtämään uransa toisen ja kolmannen kilpailun maailmancupissa.

Debyytti tapahtui viime talvena Lahdessa. Silloin tuloksena oli varsin kelvollinen 37. sija ja tappiota voittaja Niskaselle kertyi 15 kilometrillä (p) 2.28.

Matkaan suhteutettuna sekä keli- ja välinetekijät suodatettuna Anttola pääsi siis lauantaina rutkasti lähemmäksi.