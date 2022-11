Ruotsin Robin Nilsberth kehui Suomen joukkuetta ahkeraksi ja vaikeaksi vastustajaksi salibandyn MM-välierän jälkeen.

Zürich.

Ruotsalaiset osaavat yhä latistaa suomalaisten tunnelman suloisella tavalla.

Suomen miesten salibandymaajoukkue oli MM-kisojen välierän voittolaukauskisassa jo vankasti kiinni Ruotsin kukistamisessa, kunnes tapahtui jotain.

Ruotsin viidentenä pelaajana laukonut kokenut Robin Nilsberth ei sveitsiläisyleisön voimakkaista buuauksista ja paineista hätkähtänyt, vaan esitteli sellaisen kärkiveivin, että Suomen maalivahdilla Lassi Torisevalla ei ollut mitään mahdollisuutta torjua sitä.

Nilsberth tasoitti huikealla veivillään voittolaukauskisan, ja samalla taisi suomalaisten usko alkaa nikotella, vaikka ei sitä kukaan myönnäkään.

Jatkolaukauksissa Miko Kailiala ja Eetu Sikkinen epäonnistuivat. Alexander Galante Carlström onnistui ja vei Ruotsin finaaliin maalein 4–3.

Kaksinkertainen maailmanmestari Nilsberth oli paineistetussa tilanteessa vakuuttava, eikä ihme.

”Tällaisista tilanteesta pitää osata nauttia. Olen harjoittelut tätä rankkaria kolme vuotta. Ei minulla ole mitään muutakaan kikkaa, tämä on ainoa”, Nilsbert sanoi SVT:n mukaan.

Nilsberth kehui myös Suomen joukkueen peliä.

”Suomalaiset ovat pirun hyviä. He ovat fantastisen ahkera joukkue. Yksikään peli heitä vastaan ei ole helppo.”

Lassi Toriseva oli Suomen maalilla vakuuttava, mutta se ei tuonut voittoa Ruotsista.

Suomen maalivahti Lassi Toriseva antoi varsinaisen peliajan ja voittolaukauskisan torjunnoillaan joukkueelleen mahdollisuuden voittaa välierä ja edetä finaaliin.

Tällä kertaa kylmäpäisiä ratkaisijoita ei löytynyt riittävästi.

Ruotsin finaalipaikan ainakin henkisesti ratkaissut Nilsberthin veivi puhutti ottelun jälkeen.

Kiistellyt kärkiveivit ovat olleet voittolaukauskisassa sallittuja reilu kolme vuotta.

Pelaaja voi pyörittää palloa lavassa mihin suuntaan tahansa, eivätkä temput ole herättäneet pelkästään ihastusta.

Toriseva pysyy vaiti Nilsberthin maalista, mutta myöntää, että ei itsekään pidä veiveistä. Maalivahdin vinkkelistä hyvin tehtyä kärkiveiviä on mahdoton torjua.

Miten kommentoit Nilsberthin tekemää veiviä Lassi Toriseva?

”En kommentoi.”

”Maali oli hieno, sitä en kiistä, mutta yleisesti veiveissä ei ole mitään järkeä. En tiedä hävisimmekö siihen [Nilsberthin veivimaaliin], mutta yleinen mielipiteeni on, että ne ovat huono juttu.”

Suomen päävalmentaja Petteri Nykky ei ollut tuoreeltaan varma, oliko Nilsberthin bravuuriveivaus suomalaisten tiedossa.

Toivottavaa se olisi, etenkin jos maailman parhaisiin kuuluva pelaaja on hionut sitä kolme vuotta.

Torisevan mukaan ruotsalaisten kikat oli ennalta pääosin hyvin tiedossa.

”Kyllä niitä on katsottu läpi. Kun pelaaja pääsee yksin tulemaan maalin eteen kävellen, niin on ihan toivottavaakin, että heistä on etukäteen jotain tietoa.”

Toriseva myönsi, että motivaatiota ja iskua pronssipeliin voi joutua hieman kaivamaan. Sen verran kova pettymys finaalipaikan karkaaminen oli.

”Vaikea sanoa vielä. Mennään hotellille, syödään, laitetaan huollot käyntiin ja katsotaan aamulla uudestaan.”

Suomi kohtaa sunnuntaina pronssipelissä kello 13 joko Sveitsin tai Tsekin.