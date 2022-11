Arsenal siirtyy MM-tauolle Valioliigan piikkipaikalla.

Brentford järjesti jättiyllätyksen jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun joukkue kaatoi vieraskentällä Manchester Cityn 2–1. Lontoolaisvieraiden sankari oli kaksi maalia tehnyt englantilaishyökkääjä Ivan Toney, joka iski ratkaisuosuman vastahyökkäyksestä ottelun kahdeksannella lisäminuutilla.

Toney, 26, on tehnyt tällä kaudella jo kymmenen liigaosumaa, mutta Englannin päävalmentaja Gareth Southgate jätti kärkimiehen tällä viikolla Qatariin matkaavan MM-joukkueensa ulkopuolelle.

”Tämä oli häkellyttävä suoritus. Tämä on luultavasti seuramme suurin tulos yksittäisessä ottelussa. Vastustajamme on yksi maailman rikkaimmista seuroista, ja meillä on yksi liigan pienimmistä budjeteista”, Brentfordin tanskalainen päävalmentaja Thomas Frank hehkutti AFP:n mukaan.

Toney puski Brentfordin johtoon 16. peliminuutilla, kun Ben Mee jatkoi pitkän vapaapotkun englantilaisen päähän. Cityn Phil Foden palkitsi kotijoukkueen vyörytyksen ennen taukovihellystä, mutta toista kertaa isännät eivät pystyneet Brentford-puolustusta murtamaan.

”Paras joukkue voitti, emme pystyneet käsittelemään heidän pitkiä pallojaan”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola myönsi.

Liigassa toisena oleva City oli kärsinyt kotikentällään tappion viimeksi helmikuussa. Brentfordin voiton myötä Arsenal siirtyy MM-kisatauolle liigan kärkipaikalla. Arsenal kohtaa myöhään lauantaina Wolverhamptonin.

Leeds johti vierasottelussa Tottenhamia kolmeen otteeseen, mutta lontoolaisjoukkue kiri kotistadionillaan 4–3-voittoon.

Uruguaylainen keskikenttäpelaaja Rodrigo Bentancur teki 81. minuutilla 3–3-tasoituksen ja voittomaalin vain paria minuuttia myöhemmin.

Antonio Conten luotsaama Tottenham nousi liigassa kolmanneksi kolmen pisteen päähän Citystä.

Liverpool pilasi Southamptonin uuden päävalmentajan Nathan Jonesin Valioliiga-debyytin, kun punapaidat nappasivat 3–1-voiton Anfieldin kotinurmellaan.

Uruguaylaisvahvistus Darwin Nunez mätti kotijoukkueelle kaksi maalia. Ailahtelevan kauden pelannut Liverpool oli yksi liigan ennakkosuosikeista, mutta nyt joukkue on kuudentena yli kymmenen pistettä kärjen perässä.

Nousijajoukkue Nottingham otti tärkeän 1–0-voiton Crystal Palacesta ja paransi asemiaan liigan häntäpäässä. Bournemouth kaatoi Evertonin kotonaan 3–0, ja Leicester haki 2–0-vierasvoiton West Hamista.