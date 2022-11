Ruotsi valtasi Karjala-turnauksen ja Leijonat jäi viimeiseksi Turun-turnauksessa.

Turku

Isänpäivän klassikko toimi taas. Leijonien päätösottelu Ruotsia vastaan Turussa kotoisessa Karjala-turnauksessa kelpasi yleisölle, vaikka mitään panosta ei ollut jäljellä.

Suomi kaatoi parhaan vihollisensa Tre Kronorin 4–1, ja sitä yleisö halusi.

Ja kun tähän päälle Marko Anttila tarjosi maagisen syötön Antti Suomelan voittomaaliin, olivat turnauksen alun tappiot paikatut.

Oli kuin lähtölaukaus vappuun, kun Anttila laukoi vielä kiekon tyhjään Ruotsin maaliin: 3–1 oli valmis, ja juhlat myös.

Lisää tuli. Turkulaisen kiekkoilun kasvatti Eetu Liukas löi toisen kiekon tyhjään naapurin maaliin. Fanit osasivat arvostaa.

Ennen aloituskiekkoa oli varmaa, että Ruotsi vie turnauksen ja Suomi jää viimeiseksi. Se ei ollutkaan oleellista. Tärkeintä oli menestyä naapuria vastaan melko täydessä (8 512) Turku-hallissa. Sitä yleisö tuli katsomaan, eivätkä he laske tällaisen turnauksen taulukoita.

Jääkiekon MM-turnauksen alkuun on osapuilleen kuusi kuukautta, kun Tampereella pelataan taas.

MM-paikkoja ei jaeta vielä, ja Turussa annetut näytötkin alkavat haalentua talven edetessä, mutta jotain voi sentään päätellä keväästä.

Päävalmentaja Jukka Jalonen ei elä menneisyydessä, mutta arvostaa vanhoja tuttuja pelaajiaan. Jos joku aikoo ohittaa Marko Anttilan keväällä, hyvin täytyy pelata nelosketjun roolia.

Anttila pelasi torstaina melko tasapaksun ottelun Sveitsiä vastaan. Hän huilasi lauantain pelin, mutta otti kaukalon haltuunsa Ruotsia vastaan.

Vähintään yhtä vaikea on syrjäyttää Anttilan luottosentteri Hannes Björninen. On heidänkin vedettävä kausi tiukasti läpi, mutta Jalonen tietää, mitä kaksikolta voi saada.

Kun toinen – Anttila – on ratkaissut maailmanmestaruuden ja toinen – Björninen – olympiakullan, ei niitä muistoja tai näyttöjä pysty pyyhkimään millään kumilla pois.

Björnisen ylivoimalla laukoma ylänurkkamaali oli sopivasti ekstraa kauden ensimmäisessä EHT-turnauksessa.

Vaikka Leijonat jäi pohjalle, ylivoima toimi. Tsekkiä vastaan molemmat maalit napsahtivat ylämummoon ylivoimalla. Ja taas osui Ruotsi-pelissä viidellä neljää vastaan.

Leijonien viime talven olympiamenestys Pekingissä poiki erinomaisen joukkueen Tampereelle. Puolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell sekä taitohyökkääjä Mikael Granlund vastasivat kutsuun myöntävästi.

Samoin teki Leijonien ensikertalainen Joel Armia, joka ehti saada yli 400 NHL-ottelua pelatuksi ennen avausmaaotteluaan.

NHL-tähdet haistoivat kullan tuoksun ja tulivat ottamaan haluamansa.

Samaa kaavaa noudattaa ensi kevät. Leijonien matkassa on hyvä olla. Mestaruus­takuuta ei anneta, mutta se on allekirjoitettuna, että aina on kunnon mahdollisuus johonkin suureen.

Jalonen leirittää ensin Euroopassa pelaavia ja perkaa sen jälkeen NHL-tarjonnan valitessaan kevään MM-joukkueen. Käy Pohjois-Amerikassa miten hyvänsä, aina tarvitaan mukaan myös Karjala-turnauksessa pelanneita.

Maalivahtikortit voivat osua kokonaisuudessaan NHL:ään. Anttilan ja Björnisen lisäksi Euroopassa on muutama hyökkääjän paikka vapaana.

Sekään ei Leijonia haittaa, jos maalivahtikanava menee tukkoon. Harri Säteri ja kumppanit osaavat torjua voittoja.

Alakerta on ongelmallisempi. Heiskasen ja Lindellin tasoisia pelaajia ei korvaa mikään, mutta Dallasin kausi ratkaisee kaiken. Pakkikalustoon täytyy haalia pelaajia vanhalta mantereelta.

Ruotsi-ottelussa pelanneista puolustajista Mikko Lehtonen, Ville Pokka ja Petteri Lindbohm ovat jättäneet vahvan muistijäljen Jaloseen.