Mäkäräinen oli nopeampi kuin yksikään mieskilpailija.

Entinen ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen osallistuu parhaillaan Jordaniassa järjestettävään 70 kilometrin HDMS-aavikkojuoksuun. Ensimmäisen päivän jälkeen Mäkäräinen johtaa kilpailua ja kakkosena on toinen suomalainen, Heidi Haapasalo.

Mäkäräinen käytti avauspäivän matkaan aikaa kolme tuntia, 21 minuuttia ja 14 sekuntia. Haapasalo jäi Mäkäräisestä seitsemän minuuttia.

Suomalaiskaksikko on ylivoimaisessa johdossa, myös mieskilpailijoihin verrattuna. Yleiskilpailussa kolmantena on Espanjan Pablo Torrentí Fernàndez – hän on jäänyt Mäkäräisestä jo lähes tunnin. Naisista kolmantena on Ranskan Victoire D’Elbée, eroa Mäkäräiseen reilu tunti.

HDMS-aavikkojuoksu juostaan kolmessa osassa. Toinen osa juostaan maanantaina ja kolmas keskiviikkona.

Kilpailussa on myös 100 kilometrin ja 120 kilometrin sarjat. Niissä ei ole mukana suomalaisia.