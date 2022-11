Palkintorahaa kertyi noin 150 000 euroa.

Mika Forssin ohjastama Lara Boko oli jälleen voitokas. Kuva on syyskuulta 2021.

Nokialaisen Oraviston Tallin Lara Boko on 4-vuotisikäluokan kuningatar Ruotsissa. Se vei 1,6 miljoonan kruunun (150 000 euron) voiton Breeders’ Crown -finaalissa Eskilstunassa sunnuntaina uudella ME-ajalla 10,8a/2140m.

Mika Forss ajoi Timo Nurmoksen valmentaman Lara Bokon varmasti johtopaikalle. Mika Haapakankaan Special Topmodel laukkasi heti alussa.

Lara Boko veti avauskierroksen 11,0-kyytiä. Daniel Redénin Glamorous Rain ravasi johtohevosen takana ja sai kiritilaa maalisuoralla. Se nousi tuntumaan, mutta ohi ei ollut asiaa. Marjo Kivimaan hoitama Lara Boko paineli varmasti ykköseksi.

”Uskomattoman kova aika. Rata on hyvä, mutta se ei ole enää mikään kesärata. Aika ei ole tässä tärkein, vaan tärkeintä on olla ensimmäisenä maalissa. Lara Boko ei ole helpoin hevonen arkipäivisin eikä aina kilpailuissa, mutta juosta se osaa”, Nurmos sanoi.

”Lara oli vähän epävarma alussa, mutta lähti oikealla askellajilla. Lara oli päättänyt, että keulaan mennään. Volttilähdöissä oli uran alussa ongelmia, mutta on tamma muuttunut. Ranskan volttia voisimme kokeilla. Jos vain Lara saa olla terveenä, niin ensi vuonna kohtaamme kovat tytöt”, Forss kertoi.

Lara Bokon voittoaika 10,8a on uusi 4-vuotiaiden tammojen ME-tulos 2 100 metrin matkalla. Entinen 11,0a oli Nurmoksen Marion Fouty Bon nimissä.

Lara Boko on kilpaillut urallaan 21 kertaa, ykkösiä on 12. Voittosumma on 9,2 miljoonaa kruunua.