Philadelphia 76ersin Joel Embiid pani pystyy melkoisen näytöksen.

Koripalloliiga NBA:ssa Philadelphia 76ers kaatoi kotiparketillaan Lauri Markkasen tähdittämän Utah Jazzin pistein 105–98.

Yli puolet isäntien pisteistä upotti Joel Embiid, joka teki ottelussa uransa korkeimman pistesaldon. Embiid pussitti pelissä yhteensä 59 pistettä, minkä lisäksi hän teki kahdeksan koriin johtanutta syöttöä ja torjui seitsemän heittoa. Embiid ylsi ottelussa myös niin sanottuun tupla-tuplaan, sillä hän kauhoi kaikkiaan 11 levypalloa.

Markkanen puolestaan jäi kauden huonoimmasta tuloksestaan vain pisteellä. Suomalainen teki ottelussa 15 pistettä ja otti kymmenen levypalloa yltäen niin ikään tupla-tuplaan. Tupla-tupla oli Markkaselle jo kauden kuudes.

Kovan alkukauden pelannut Utah hävisi toisen kerran peräkkäin. Joukkueen saldo on nyt kymmenen voittoa, viisi tappiota.

Utahilla on ollut todella rankka alkukausi otteluohjelman suhteen. Joukkue on pelannut eniten otteluita koko NBA:ssa, ja osa joukkueista on pelannut jopa kolme ottelua vähemmän. Lisäksi Utah on pelannut 15 ottelusta peräti kymmenen vieraskentällä.