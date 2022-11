Lauri Markkasen onnistumisprosentti etenkin vapaaheittoviivalta on ollut todella heikko ilman lepopäivää pelatuissa otteluissa.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on pelannut vahvan alkukauden, mutta kahdessa edellisessä ottelussa niin Jazz kuin sen kirkkain tähti ovat tuikkineet hieman himmeämmin. Markkasen aiempien kausien ongelma muistuttelee niin ikään olemassa­olostaan.

Jazz hävisi ensimmäisen kerran tällä kaudella kaksi ottelua peräkkäin, kun se taipui Philadelphia 76ersille lukemin 98–105.

Ottelu oli Jazzille jo 15. ja peräti kymmenes vieraskentällä. Saldo vieraista on viisi voittoa ja viisi tappiota, mutta kotona joukkue on edelleen voittamaton.

Markkanen oli ennen sunnuntain ottelua pelannut 22,3 pisteen keskiarvolla, mutta Philadelphia-vierailusta tuli toinen peräkkäinen ottelu alle 20 pisteen tuloksella. Edellisessä ottelussa Washingtonia vastaan Markkanen heitti 17 pistettä, ja Philadelphiaa vastaan syntyi 15 pistettä.

Markkasella on edelliskausina ollut ongelmia peräkkäisinä päivinä pelatuissa otteluissa, eikä ongelma vielä ole selätetty, vaikka merkkejä paremmasta on tällä kaudella nähty.

Back-to-back-ottelut ovat aiemmin näkyneet Markkasen kohdalla etenkin heittoprosentin putoamisessa, ja samaa trendiä on nähtävissä myös tällä kaudella.

76ers-peli oli Utahille ja Markkaselle jo kauden neljäs back-to-back-ottelu, ja toistaiseksi Markkanen on heittänyt hyvin vain yhdessä näistä otteluista. Los Angeles Lakersia vastaan ei edellisen päivän peli painanut, vaan Markkanen upotti pelitilanneheitot 66,7-prosenttisesti ja keräsi 23 pistettä.

Sunnuntain tappiossa Markkasen pelitilanneheitot upposivat 46,2-prosenttisesti, mikä on kauden neljänneksi heikoin saldo. Edellä ovat kaksi back-to-back-ottelua ja yksi yhdellä lepopäivällä pelattu.

Lepopäivän puute näkyy pelitilanneheittojakin selvemmin vapaaheittoviivalla. Kun alla on ollut ainakin yksi lepopäivä, on Markkanen upottanut vapaaheitot tällä kaudella 93,9-prosenttisesti (46/49). Ilman lepopäivää prosentti on kuitenkin surkea 46,2 (6/13).

Philadelphiaa vastaan Markkanen upotti neljästä vapaaheitosta vain yhden. Hän epäonnistui kaiken lisäksi todella pahassa paikassa ottelun loppuhetkillä.

Markkanen pääsi vapaaheittoviivalle 20 sekuntia ennen päätössummeria tilanteessa 98–103. Philadelphian tähti Joel Embiid kävi juttelemassa Markkaselle ennen vapaaheittoja ja tuuletti rajusti, kun Markkanen heitti ensimmäisen ohi.

Myös toinen heitto kolahti takarautaan, ja Jazzin takaa-ajo kuihtui kasaan.

Pienten marginaalien otteluissa tason notkahtaminen näkyy nopeasti voittosarakkeessa. Markkasella onkin vielä askel otettavana saavuttaakseen ehdottoman huipun.