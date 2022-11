Mäkäräinen hävisi HMDS-kisan toisella osuudella lähes kaksi tuntia johtoon nousseelle Heidi Haapasalolle.

Kaisa Mäkäräinen on ampumahiihtouransa jälkeen harrastanut muun muassa polku- ja vuorijuoksua. Kuva vuodelta 2021.

Entinen ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen hyytyi pahasti Jordaniassa järjestettävän 70 kilometrin HMDS-aavikkojuoksukisan (Half Marathon Des Sables) toisella etapilla.

Avausosuuden sunnuntaina voittanut Mäkäräinen oli toisella osuudella vasta kilpailun 11. nopein nainen. Hän käytti maanantain osuuteen aikaa 4:29.52 ja putosi kokonaiskilpailussa toiseksi Heidi Haapasalon taakse.

Haapasalo voitti maanantain osuuden ajalla 2:39.13 ja on ollut myös kaikkia miehiä nopeampi kokonaisajalla 6:07.29. Espanjan Pablo Torrentí Fernández on toiseksi nopein ja johtaa miesten sarjaa. Hän on kokonaisajassa yli 51 minuuttia Haapasalon perässä.

Mäkäräisen yhteisaika kahden osuuden jälkeen on 7:51.06. Kakkospaikka vaikuttaa turvalliselta ennen kisan viimeistä osuutta, sillä eroa seuraavana olevaan Ranskan Servane Gabilloniin on yli 1,5 tuntia.

Maanantain osuus näytti kuitenkin, että isojakin eroja voi tulla yhden etapin aikana. Kolmas osuus juostaan keskiviikkona.

Kilpailussa on myös 100 kilometrin ja 120 kilometrin sarjat. Niissä ei ole mukana suomalaisia.