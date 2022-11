Qatarin ihmisoikeusasiat pysyvät puheenaiheena MM-kisojen lähestyessä.

Jalkapallon miesten MM-kisojen lähettiläs Khalid Salmanin kommentit homoseksuaalisuudesta kuohuttivat viime viikolla, ja nyt saksalaisen ZDF-kanavan dokumentissa puhutaan naisen asemasta.

Viime viikolla julkaistiin video, jolla Salman kertoi toimittaja Jochen Breyerille, että homoseksuaalisuus on ”haram”, joka tarkoittaa arabiaksi kiellettyä.

”Tärkeintä on, että kaikki hyväksyvät tänne tullessaan meidän sääntömme. Miksi se on haram? Koska se on vaurio aivoissa”, Salman totesi.

Nyt ZDF on julkaissut 43 minuutin dokumentin Breyerin tutustumismatkasta MM-kisoja isännöivässä Qatarissa.

Breyer osallistuu Salmanin isännöimiin illanistujaisiin, jossa qatarilaismiehet ovat kokoontuneet katsomaan jalkapallon Espanjan liigaa. Breyer kysyy, osallistuvatko miesten vaimot koskaan tapahtumiin.

Salman sanoo, että naisten on aina peitettävä kasvonsa. Breyer ihmettelee syytä ja saa vastauksen pöydässä istuvalta Salmanin ystävältä.

”Jos sinulla on edessäsi makeinen ilman kääreitä, et tiedä, onko joku koskenut siihen tai maistanut sitä. Jos vaihtoehtona on paketissa oleva makeinen, kumman valitset”, yksi miehistä vastaa.

Breyer yrittää saada vastausta kysymykseen, miksi naisilla ei ole maassa samoja oikeuksia kuin miehillä.

”Mikä voisi olla naiselle parempi kuin pysyä sisällä isältään saamansa omaisuuden kanssa? Miksi naisen pitäisi poistua talosta ja jättää rahat, välittäminen ja rakkaus?” toinen Salmanin ystävä kysyy Breyerilta.

”Entä jos nainen haluaisi elää samanlaista elämää kuin te?” Breyer heittää vastakysymyksen.

”Hän voi”, mies toteaa.

Qatar on saanut runsaasti kritiikkiä muun muassa naisten, seksuaalivähemmistöjen ja siirtotyöläisten kohtelun ja aseman vuoksi maassa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Right Watch julkaisi vuonna 2021 raportin, jossa käsiteltiin naisen asemaa Qatarissa. Raportin mukaan nainen tarvitsee huoltajan, eli isänsä, aviomiehensä tai veljensä, luvan muun muassa maasta matkustamiseen, naimisiin menoon, korkeakouluopintoihin ja valtion virkoihin hakemiseen.

Jalkapallon MM-kisat alkavat sunnuntaina 20. marraskuuta ja päättyvät 18. joulukuuta. Viime viikolla ihmetytti Salmanin kommenttien lisäksi pääkaupunki Dohassa juhlineet ”fanit”.

Norjalainen Dagbladet kertoi, että esimerkiksi Dohan kaduilla on jo menossa suuret jalkapallojuhlat ja futisfaneja on paikalla sankoin joukoin.

Esimerkiksi Argentiinan kannattajat eivät kuitenkaan ole argentiinalaisia, vaan Argentina Qatar Fansin jäseniä. Qatarilaisen Al Jazeeran mukaan yhdistys perustettiin vuosi sitten ja jäsenet edustavat useita kansallisuuksia, muun muassa Nepalia, Sri Lankaa ja Intiaa. Jäseniä sanotaan olevan 5 000.

Dagbladet mainitsee myös, että Qatar on ostanut kannattajaryhmiä ja että heistä suurin osa on Etelä-Aasiasta.