Aleksi Leppä koki runsaan kuukauden aikana urheilijan helvetin ja taivaan.

Syyskuussa hänet täysin yllättäen hylättiin EM-ammunnoissa 50 metrin pienoiskiväärin asentokilpailussa. Lokakuussa Leppä laukoi MM-hopeaa vapaakiväärin 3 x 20 laukauksen asentokilpailussa 300 metrin matkalla.

MM-hopean jälkeen Lepän olo oli helpottunut, mutta EM-kisojen hylkäys kaiversi yhä mielessä. Tapaus on kuohuttanut myös ampumaurheilun lajipiirissä.

”Hylkäyksen jälkeen ei ollut helppo valmistautua MM-kisoihin. Tunteet ovat olleet pinnassa”, Leppä sanoo kotikulmillaan Laajasalossa Helsingissä Saaren kauppakeskuksessa.

Leppä on syntynyt Haminassa, jossa hänen ampujaisänsä oli kouluttajana Reserviupseerikoulussa. Myös Aleksi Leppä on töissä Puolustusvoimissa, sillä hänellä on määräaikainen pesti liikunta-aliupseerina Santahaminassa.

Mutta palataan EM-kisojen tapahtumiin, joita Leppä pitää outoina. Lepän ampuminen Puolan Wroclawissa päättyi ennen aikojaan, kun tuomariston mielestä hänen käyttämänsä hihna oli sääntöjen vastainen.

”Säännöissä lukee, että hihna saa olla maksimissaan 40 milliä leveä ja se saa kulkea yhdeltä puolelta kättä. Minulla oli kaksoishihna, joka menee ranteen kohdalta vähän päällekkäin. Olen käyttänyt sitä viisi vuotta ja ampunut kaikissa kisoissa ilman ongelmia. Nyt hihnajuttu tuli ihan puskista”, Leppä kertoo.

Vuonna 2018 hän voitti samalla hihnalla kaksi maailmanmestaruutta. Kaikki suomalaiset käyttivät EM-kisoissa samanlaista hihnaa, mutta vain Leppä ampui kyseisenä päivänä 14. syyskuuta.

Leppä käytti samaa hihnaa kisojen virallisissa harjoituksissa. Kukaan ei huomauttanut häntä silloin sääntöjenvastaisesta välineestä.

”Virallisissa harjoituksissa pitäisi jo tulla puuttumaan, jos on jotain sanottavaa, että voi korjata.”

Erikoista tilanteessa oli, että Leppä sai käyttää hihnaa edellispäivän karsinnassa, muttei enää asentokilpailussa. Seuraavan päivän makuukisassa hihna oli taas sallittu.

Kisassa tuomarit tulivat Puolasta, Italiasta ja Suomesta. Juryn suomalaisjäsen Mikko Taussi sanoo HS:lle, että tuomarit päättivät oikein siinä tilanteessa.

”Aleksin tapa käyttää hihnaa ei ollut sääntöjen mukainen. Hän kertoi, että jättää mieluummin ampumatta kuin ottaa hylkäyksen”, Taussi toteaa lyhyesti.

Karsinnan jälkeen finaalin peruskilpailu lähtee nollasta. Leppä ei ampunut finaalissa peruskilpailussa laukaustakaan, koska ei halunnut lopputuloksiin merkintää hylkäyksestä.

”Minulle tultiin sanomaan, että minut hylätään, jos ammun finaalissa peruskilpailussa laukauksenkin. Siksi en ampunut”, Leppä sanoo.

Aleksi Leppä käyttää ammunnassa tukevaa erikoistakkia. Jos kilpailu käydään kuumassa ja kosteassa säässä, se vaatii ampujalta hyvää kuntoa.

Hylkäyksen takia Leppä menetti mahdollisuutensa karsia kahdesta vuoden 2024 olympiapaikasta. Samalla hän menetti tukun arvokkaita rankingpisteitä ja suoran paikan ensi vuoden Euroopan olympialaisiin (European Games).

Suomen ampumaurheiluliitto valitti tapauksesta Euroopan ampumaurheiluliittoon, mutta valitus ei mennyt läpi.

”Meille on ihan sama, mikä sääntö on, mutta prosessi EM-kisoissa oli väärä. Tuomaristo toimi väärin. Miten 20 vuotta sallittu hihna muuttuu kielletyksi kesken kisan? Oliko nyt sitten yksittäisen tuomariston linjaus, että niin toimitaan”, ampujien valmennuksenjohtaja Ville Häyrinen sanoo.

Häyrinen pitää asiaa hankalana ja ikävänä, koska jupakan molemmilla puolilla oli suomalaisia.

”Ei ainakaan ole vedetty kotiinpäin”, Häyrinen naurahtaa.

MM-kisoissa Egyptissä Leppä sääti aseensa hihnaa niin, ettei siitä tullut enää sanomista.

”Hihnajuttu pyöri koko ajan päässäni. Millaisella hihnalla saa ampua ja mitä saan käyttää? EM-kisoissa pettymys oli valtava, koska olin tehnyt sinne ison työn ja karsinta oli kovatasoinen.”

Leppä sanoo, että MM-kisoissa kukaan ei enää puuttunut aseen hihnaan.

”Kellekään ei sanottu hihnasta mitään. Päinvastoin MM-kisoissa oli urheilijoita, jotka käyttivät samanlaista hihnaa kuin minä EM-kisoissa. Kaiken lisäksi MM-kisoissa tekninen delegaatti ja kansainvälisen liiton juryn jäsen tuli pahoittelemaan, miten asiat oli hoidettu EM-kisoissa.”

MM-kisoista Leppä ei saanut olympiapaikkaa, koska vapaakivääri ei ole olympialaji. Lepällä on yhä mahdollisuudet hankkia olympiapaikka joko 50 metrin pienoiskivääriin, 10 metrin ilmakivääriin tai molempiin.

Myös harjoituksissa täytyy keskittyä huolella jokaiseen laukaukseen.

Ampumaurheilun Leppä aloitti 7–8-vuotiaana, kun isä vei hänet kiväärikouluun. Olympiamitalisti Juha Hirvi on ollut yksi hänen valmentajistaan. Tällä hetkellä valmentajana on oma isä Marko Leppä.

Fysiikkavalmentajana on Jani Heino, jota Leppä tapaa yhdessä treenipaikoistaan Turussa. Tärkeästä mentaalivalmennuksesta vastaa Ranskassa syntynyt mutta Kemiönsaaressa asuva William Lemoine.

”Ammunnassa on ratkaisevaa, että pää ja ajatukset pysyvät kasassa. Kuka tahansa pystyy ampumaan kympin, mutta on eri juttu toistaa se laukaus laukaukselta. Aika monta laukausta on tullut ammuttua, puhutaan yli puolesta miljoonasta. Se on jo rahallisestikin paljon”, Leppä sanoo.

Nyt panoksia ei tarvitse enää maksaa itse. Sponsorina oleva patruunatehdas Lapua ja Puolustusvoimat hoitavat sen puolen. Liikunta-aliupseerin pesti kestää toistaiseksi vuoden 2023 loppuun, mutta Leppä voi hakea sille jatkoa olympiavuoteen 2024.

”Olympiakisojen jälkeen mietin rauhassa, mitä teen. En ole halunnut vielä miettiä, alanko opiskella vai jatkanko ampumista. Haluan katsoa, mihin kortit riittävät. Iän puolesta voisin ampua vielä kymmenen vuotta, mutta tästä ei jää käteen mitään. Jossain kohtaa on pakko lopettaa, että saa elantonsa”, 28-vuotias ampuja sanoo.

Kuinka paljon olympiakulta Pariisissa 2024 vaikuttaisi taloudelliseen tilanteeseen?

”Olympiakultakaan ei helpottaisi elämää ratkaisevasti. Maailmalla herättää hämmennystä, että Satu Mäkelä-Nummela käy normaaleissa töissä, vaikka hän on olympiavoittaja [Pekingistä 2008].”