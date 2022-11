Ida Hulkko keskeytti kesällä kilpailukautensa sairastelukierteen takia. Nyt tähtäimessä on lyhyen radan MM-kilpailut Australiassa joulukuussa.

Uintikuntonsa kanssa pitkään tuskaillut Ida Hulkko hakee lisää vauhtia osallistumalla Saksan mestaruuskisoihin.

Viikonloppuna Hulkko voitti 100 metrin rintauinnin lyhyen radan (25 metriä) gp-kisoissa Espoossa ajalla 1.06,20. Hulkko jäi vajaat kaksi sekuntia ennätyksestään 1.04,41.

50 metrin rintauinnissa Hulkko hävisi tamperelaiselle seurakaverilleen Veera Kivirinnalle. Hulkon aika oli 30,50, kun hänen ennätyksensä on 29,33.

Hulkon vaikeaan kauteen on kuulunut muun muassa sairastelukierre. Uinnista katosi ilo, eikä hän osallistunut elokuussa EM-uinteihin.

Nyt tähtäimessä on lyhyen radan MM-kisat Melbournessa, jonne Suomesta lähtee viisi uimaria. Hulkon lisäksi mukana ovat Ronny Brännkärr (100 m sekauinti), Kivirinta (50 m rintauinti), Olli Kokko (50 m rintauinti, 26,35) ja Laura Lahtinen (200 m perhosuinti).

”Fysiikassa ja tekniikassa on tiedossa selkeitä kehityskohteita. Loppukauden tavoitteena on löytää ratkaisut havaittuihin ongelmiin ja rakentaa prosessia kevättä varten. Yritän olla keskittymättä liikaa itse tulokseen. Samalla täytyy muistaa, että uinti on tulosurheilua, joten siitä irtautuminen ei ole helppoa”, Hulkko sanoo tiedotteessaan.

Valmentaja Jere Jänneksen mukaan Hulkko ei saa kropastaan irti kaikkea, mitä pitäisi. Hulkko ui niin sanotusti rajoitinta vasten.

”Teknisellä puolella yksi suurimmista haasteista on päästä irti vääristyneistä tuntemuksista siitä, miltä hyvän uinnin pitäisi tuntua”, Jännes sanoo.

Ensi viikonloppuna Hulkon kausi jatkuu Saksan mestaruuskisoissa SC Aqua Kölnin joukkueessa. Hän osallistuu kaikkiin joukkueen viestiuinteihin vapaa- ja rintauintiosuuksille.

”Saksassa joukkuepisteiden kerääminen on iso juttu, ja sen vuoksi pääsin sinne mukaan vahvistuksena. Hyvä saada lisää kisoja ulkomailla ja täysvauhtisia vetoja ennen Australian MM-kisoihin lähtöä”, Hulkko sanoo.

Lyhyen radan MM-kilpailut uidaan Australiassa 13.–18. joulukuuta.

Viime vuoden olympiakisoissa Tokiossa Hulkko oli 12. sadan metrin rintauinnissa. Keväällä 2021 hän ui EM-hopeaa pitkällä radalla 50 metrin rintauinnissa.

Hulkolla on nimissään pitkän radan Suomen ennätykset 50 ja 100 metrin rintauinnissa sekä 50 metrillä lyhyellä radalla.

Vuoden 2021 maailmanlistalla Hulkko oli neljäs 50 metrin rintauinnissa.