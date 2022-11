Carolinan maalivahti Pjotr Kotšetkov pelasi ensimmäisen nollapelinsä NHL:ssä.

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes kukisti Chicagossa isäntäjoukkue Blackhawksin 3–0.

Avausmaalin teki vajaan 10 minuutin jälkeen Jordan Martinook, ja Jordan Staal vei vieraat 2–0-johtoon seitsemisen minuuttia myöhemmin. Staal ja Martinook nappasivat päikseen syöttöpisteet etunimikaimojensa maaleista, kun taas Brent Burns kirjautti syöttöpisteen kummastakin osumasta.

Ensimmäisen erän tehokolmikon sijaan loppulukemista vastasivat Andrei Svetšnikov ja Jesper Fast. Svetšnikov teki maalinsa, kun toista erää oli pelattu vähän päälle 14 minuuttia.

Svetšnikov on tehnyt tällä kaudella 12 maalia, mikä on kolmanneksi eniten liigassa. Häntä edellä ovat vain Vancouver Canucksin 13 maalia tehnyt Bo Horvat ja Edmonton Oilersin Connor McDavid, joka on tehnyt alkukauden aikana 15 maalia.

Antti Raannan sijaan Carolinan maalia vahti tällä haavaa venäläinen Pjotr Kotšetkov, joka torjui yhteensä 27 kertaa ja ensimmäisen nollapelinsä NHL:ssä, kertoo nhl.com. Kotšetkov oli joukkueensa maalilla ottelun aloituksessa neljättä kertaa NHL-uransa aikana, ja toista kertaa tällä kaudella.

Suomalaisittain ottelussa ei nähty tehopisteitä, mutta Carolinan Jesperi Kotkaniemi sai sen sijaan avauserässä kaksiminuuttisen rangaistuksen koukkaamisesta.

Calgaryssa isäntäjoukkue Flames vei voiton Los Angeles Kingsistä vieraiden päätöserän loppukiristä huolimatta. Ottelun maaleista kuusi tehtiin jo avauserässä.

Maalitilin avasi Calgaryn Jonathan Huberdeau, kun ottelua oli takana vajaat neljä minuuttia. Maali oli hänelle järjestyksessään 200:s NHL:ssä. Nhl.comin mukaan Huberdeau oli ollut ylävartalovamman vuoksi sivussa kolmen ottelun verran ja palasi nyt ensimmäistä kertaa kentälle loukkaantumisen jälkeen.

Arthur Kalijev tasasi tilanteen minuuttia myöhemmin ja vei reilu minuutti tämän jälkeen Kingsin vielä 2–1-johtoon.

Calgaryn Andrew Mangiapane tasasi tilit, kun pelikello lähenteli 11 minuuttia. Joukkutoveri Brett Ritchie vei isännät johtoon alle minuuttia myöhemmin ja Tyler Toffoli lisäsi johtoa viitisen minuuttia myöhemmin.

Toisessa erässä Calgaryn Elias Lindholm lisäsi jälleen isäntien johtoa ylivoimamaalillaan. Erän loppupuoliskolla Los Angelesin Kevin Fiala kavensi, ja Rasmus Kupari otti osumasta syöttöpisteen. Calgary lähti päätöserään Adam Ružičkan maalin myötä 6–3-johdossa.

Päätöserässä Anze Kopitar ja Adrian Kempe tekivät vielä maalit Los Angelesille, mutta ottelu päättyi Calgaryn voittoon maalein 6–5.

Ottawa Senators isännöi New York Islandersia, joka vei kotijoukkueesta voiton maalein 4–2.

Ottelun maalitilin avasi Islanders Oliver Wahlstromin ensimmäisen erän ylivoimamaalilla. Toisessa erässä Ottawan Drake Batherson tasasi tilit niin ikään ylivoimamaalilla, mutta reilut neljä minuuttia myöhemmin Noah Dobson vei vieraat jälleen johtoon.

Päätöserässä Jean-Gabriel Pageaun ylivoimamaali vei Islandersin Ottawan ulottumattomiin, eikä Claude Giroux’n kavennus enää auttanut. Loppulukemat sinetöi New Yorkin Brock Nelson.

Voitto oli Islandersille toinen perättäinen.