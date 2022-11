Etelä-Koreassa pelatun turnauksen järjestäjä pahoitteli työntekijänsä inhimillistä virhettä.

Hongkongin poliisi kertoi tiistaina tutkivansa, miksi Hongkongin rugbyjoukkueelle soitettiin Kiinan kansallislaulun sijaan protestihymni, uutistoimisto AFP kertoo.

Kiinalle kiusallinen episodi sattui Etelä-Korean Incheonissa pelatun Aasian rugby sevens -turnauksen loppuottelussa sunnuntaina. Lajin aasialainen kattojärjestö Asia Rugby pahoitteli inhimilliseksi virheeksi kutsumaansa tapausta maanantaina verkkosivuillaan.

Asia Rugby kertoi työntekijänsä soittaneen internetistä löytämänsä kappaleen oikean kansallislaulun sijaan.

Hongkongin pelaajat saivat kuulla ennen finaalia Glory to Hong Kong -hymnin, josta tuli vuonna 2019 demokratia­mielenosoitusten symboli. Hymni kehottaa asukkaita pyrkimään vapauteen ja demokratiaan vastoinkäymisistä huolimatta.

Hongkongin viranomaiset ovat myöhemmin julistaneet hymnin laittomaksi. Erityishallintoalueella hyväksyttiin vuonna 2020 laki, jonka mukaan Kiinan kansallislaulun loukkaamisesta voi saada jopa kolmen vuoden vankeustuomion.

Hongkongin hallinto kertoi maanantaina, ettei se hyväksy protestihymnin soittamista.

Turnauksen järjestäjät pyysivät tapausta anteeksi koreaksi ja englanniksi sekä soittivat Hongkongin pelaajille erityishallintoalueen virallisena kansallislauluna toimivan Kiinan kansallislaulun eli Vapaaehtoisten marssin ennen palkintojenjakoa.

Hongkong voitti Aasian rugby sevens -sarjaan kuuluvan turnauksen finaalissa Etelä-Korean pistein 19–12.

Rugby sevens eli niin sanottu seiskarugby on rugbyn muoto, jossa molemmilla joukkueilla on kentällä seitsemän pelaajaa tavanomaisen 13 tai 15 pelaajan sijaan. Pelimuoto on ollut olympialaji Rio de Janeiron vuoden 2016 kesäkisoista alkaen.