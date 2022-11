Maahanmuuttoministeri Andrew Giles on kumonnut tennistähden saaman kolmen vuoden maahantulokiellon.

Serbialainen tennistähti Novak Djokovic pääsee ensi vuoden tammikuussa pelattavaan Australian avoimeen tennisturnaukseen, uutistoimisto AFP kertoo.

Paikalliset tiedotusvälineet vahvistivat AFP:n mukaan asian tiistaina.

Djokovicin viisumi Australiaan peruttiin tämän vuoden tammikuussa ja hänet karkotettiin maasta. Rokotevastainen urheilija saapui maahan ilman koronarokotetta.

Australian yleisradioyhtiö ABC kertoi tiistaina, että maahanmuuttoministeri Andrew Giles on kumonnut Djokovicin saaman kolmen vuoden maahantulokiellon. Hän aikoo myöntää Djokovicille viisumin.

Australian pääministerinä keväällä toiminut Scott Morrison sanoi jo tammikuussa, että Djokovic voi palata maahan ”oikeissa olosuhteissa”.

Entinen maailmanlistan ykkösnimi Djokovic, 35, hakee Australian avoimissa uransa 22. grand slam -turnausvoittoa.

Djokovic ei vielä maanantaina ollut tietoinen tulevasta käänteestä. Djokovic kertoi Torinossa voittamansa ATP-finaaliturnauksen avausottelunsa jälkeen medialle, että hänen asianajajansa odottavat edelleen tietoa tähtipelaajan viisumin kohtalosta.

”Mitään virallista ei vielä ole, joten me odotamme. He [asianajajat] kommunikoivat Australian hallituksen kanssa. Siinä on kaikki, mitä voin kertoa tällä hetkellä”, Djokovic sanoi.