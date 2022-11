Laine loukkaantui ottelussa New York Islandersia vastaan ja on sivussa arviolta 3–4 viikkoa.

Patrik Laine on tällä kaudella tehnyt tehot 2+2 kahdeksassa ottelussa.

Columbus Blue Jacketsin suomalaishyökkääjän Patrik Laineen alkukausi on ollut todella vaikea, ja terveyshuolet ovat riivanneet alusta alkaen.

Laine on pelannut tällä kaudella vain kahdeksassa NHL-jumbo Columbuksen 14 ottelusta, ja tehoja on syntynyt 2+2. Maanantaina uutisoitiin, että Laine on sivussa 3–4 viikkoa nilkkavamman takia.

Vamma syntyi ottelussa New York Islandersia vastaan tilanteessa, josta Laine sai fanien keskuudessa ankaraa kritiikkiä ottelun jälkeen.

Laine kamppaili jatkoajalla Zach Parisen kanssa Islandersin puolustusalueelta Blue Jacketsin siniviivalle asti, jolloin Laine päästi Parisesta irti ja tämä karkasi voittomaalin tekoon. Laine oli saamassa tilanteesta jäähyn.

The Athleticin toimittaja Aaron Portzline kertoi maanantai-iltana Twitterissä, että Laine loukkasi nilkkansa, kun pelaajien jalat sotkeentuivat toisiinsa.

Videolta näkyykin, miten Laine ei käytännössä varaa oikealle jalalleen lähes koko keskialueella lainkaan, vaan pyrkii vain roikkumaan Parisessa.

Laine olisi toki voinut sijoittua tilanteessa paremmin, jolloin roikkuminen ja jalkojen sotkeentuminen olisi voitu välttää. Syy heikkoon kamppailemiseen näyttää kuitenkin olleen loukkaantuminen, ei löysäily.