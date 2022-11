Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen fysioterapeutin mukaan kisojen ajankohdan vuoksi pelaajat eivät ole niin väsyneitä peleistä, kuten kesäkisojen kohdalla.

Sunnuntaina alkavat jalkapallon miesten MM-kisat pelataan poikkeukselliseen aikaan. Suurin syy marras–joulukuun ajankohtaan on Qatarin ilmasto. Nyt MM-kisojen aikaan Qatarissa ilman lämpötilan ennakoidaan olevan noin 25 astetta.

Suomen jalkapallomaajoukkueen fysioterapeutti Jari-Pekka Keurulainen on ollut Suomen joukkueen mukana Qatarissa ja lähialueilla lukuisia kertoja, ja olosuhteet ovat hänelle tutut. Keurulainen tietää, mitä turnaukseen osallistuvien joukkueiden on otettava huomioon.

”Jos lähdetään harjoittelusta, niin se on suurin probleema. Kun pelit alkavat pääsääntöisesti myöhemmin, niin auringonpaiste ei ole niissä ongelma, mutta ilman lämpötila on, kun se on 25 astetta”, Keurulainen sanoo ja jatkaa:

”Joukkueiden on harjoiteltava joko aamulla varhain, suhteellisen aikaisin aamupäivällä ennen kuin auringonpaiste on päässyt lämmittämään ilmaa tai sitten myöhään illalla. Niissä olosuhteissa on otettava huomioon, että jos ilman lämpötila on 25 astetta, se helposti auringossa nousee lähelle 40:ää astetta”, Keurulainen lisää.

Keurulaisen mukaan joukkueet käyttävät Qatarissa pelaajien jäähdyttämiseen esimerkiksi kylmävesialtaita ja jäätynnyreitä, joihin pelaajat menevät harjoitusten ja pelien jälkeen. Pelien aikana tauoilla pukuhuoneissa pelaajat käyttävät jäädytettyjä pyyhkeitä ja yläkropan päälle laitettavia jäädytettyjä liivejä.

Jari-Pekka Keurulainen kuvattuna Huuhkajien infotilaisuudessa Terijoella EM-kisakesänä 2021.

Harjoitteluaikojen sekä pelaajien jäähdyttämisen lisäksi Keurulaisen mukaan myös pelaajien nesteytys on oleellista valmistautumisessa ja palautumisessa.

”Nesteytyksen määrä on nyt huomattavasti isompi kuin normioloissa. Nestettä on oltava riittävästi, ja on huolehdittava, että pelaajat myös juovat riittävästi.”

Keurulainen huomauttaa, että esimerkiksi lihaskrampit tulevat nestepitoisuuden vähenemisestä tai siitä, ettei ole saanut riittävästi kivennäisaineita.

”Nykyään urheilujuomissa koostumukset ovat sellaisia, ettei [kivennäisaine]vajauksia pääse syntymään. Näihin kiinnitetään todella paljon huomiota tällaisissa olosuhteissa.”

Ylipäätänsä rytmi kisoissa menee hyvin saman kaavan mukaan. Ottelun jälkeen on vuorossa palauttavat harjoitukset, ja sen jälkeen on jo valmistavat harjoitukset ja jälleen peli. Keurulaisen mukaan valmistavat harjoitukset ovat hyvin kevyitä.

Qatarin kisoja on arvosteltu monesta asiasta – ja hyvästä syystä, mutta joukkueiden pelaamisen ja valmistautumisen kannalta pelipaikassa on myös etuja.

”Etäisyydet ovat siellä lyhyet eli matkustamiseen ei mene aikaa. Aiemmin tällaisia kisoja on pelattu jopa useassa maassa ja on jouduttu matkustamaan eri maiden välillä. Matkustaminen väsyttää pelaajia, kun on tavaroiden keräämistä, lentoja ja sopeutumista uusiin olosuhteisin. Nyt on tavallaan kaikki standardisoitu niin, että olosuhteet ovat näiltä osin varmasti optimaaliset.”

Qatariin matkalla oleva Brasilian jalkapallomaajoukkue harjoitteli maanantaina Italian Torinossa.

Kun EM- tai MM-kisat pelataan kesällä, joukkueet saattavat valmistautua lopputurnaukseen kaksi–kolme viikkoa sarjojen päätyttyä. Nyt tilanne on toisenlainen, sillä esimerkiksi Englannissa Valioliigaa pelattiin vielä viime sunnuntaina.

”Ajankohta on poikkeuksellinen, kun kisat ovat nyt keskellä eurooppalaista pelikautta. Se tekee sen, että toisaalta pelaajat eivät ole niin väsyneitä kuin touko–kesäkuussa, mutta nyt harjoitteluaika jää huomattavasti lyhyemmäksi. Joillakin maajoukkueilla on suunnilleen viikko aikaa harjoitella ennen kisojen alkamista.”

”He ovat nyt tietyllä tavalla aika optimaalisessa kunnossa, kun on pelattu riittävästi – lähes puoli kautta eri sarjoja. Peliväsymystä ei ole, mikä usein tulee keväällä.”

Keurulainen huomauttaa, että nykyisessä tilanteessa seurajoukkueet eivät ole mielissään, sillä kisojen jälkeen pelaajien lepoaika jää lyhyeksi.

”Seurat ovat varmasti käärmeissään, jos tulee loukkaantumisia. Kesäkisoissa on aina se mahdollisuus, kun kisat loppuvat heinäkuussa, että siinä on kuukausi aikaa ennen kuin alkaa seurajoukkueiden valmistautumiskausi. Silloin maajoukkuepelaajille annetaan yleensä pakollinen lepo. Nyt se lepovaihe saattaa jäädä aika lyhyeksi – esimerkiksi Englannissa.”

Toisaalta oma ongelmansa on, että monet huippupelaajat jatkoivat viime pelikauttaan lähes juhannuksen tienoille asti Qatarin MM-kisojen poikkeuksellisen ajankohdan vuoksi. Samasta syystä seurajoukkueet ovat aloittaneet valmistautumisjaksot tälle kaudelle melko aikaisin.

”Siinä on pieni riski olemassa. Varsinkin parhaille pelaajille viime kesän lomajakso on jäänyt aika lyhkäiseksi, ja nyt sitten tulee arvokisat heti perään. Kyllä pelaajat ovat tosi kovilla.”

Keurulainen lisää, että pelaajat joutuvat myös loppukauden aikana koville, sillä pelit jatkuvat seurajoukkueissa. Lisäksi esimerkiksi Euroopassa EM-karsinnat alkavat jo maaliskuussa ja jatkuvat jälleen lähes juhannuksen tienoille.