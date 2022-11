Olympiavoittaja Iivo Niskanen sanoo Urheilucastissa, että perheenlisäyksen odottaminen on ollut ”hienoa aikaa”.

Hiihtäjä Iivo Niskanen julkaisi syyskuun alussa sosiaalisessa mediassa perheuutisen, että hänelle ja puoliso Saana Niskaselle on tulossa perheenlisäystä.

”1+1=3. Suurin unelma on käymässä toteen”, Niskanen kirjoitti Instagramissa pariskunnasta julkaistun kuvan yhteydessä.

Sen jälkeen olympiavoittaja Niskanen on pitänyt matalaa profiilia perheenlisäykseen liittyen.

Esimerkiksi kun hiihtomaajoukkueen mediatilaisuudessa lokakuussa Niskaselta kysyttiin varovasti lasketusta ajasta, hän vastasi hymyillen, että ”5. maaliskuuta on viisikymppiä”.

Tällä hän viittasi tulevien MM-kisojen pääkilpailuunsa.

Nyt kilpailukauden alussa Niskanen kuitenkin kommentoi joitakin tulevaan vanhemmuuteen liittyviä asioita viime perjantaina julkaistussa toimittaja Esko Seppäsen vetämässä Urheilucast-podcastissa.

Niskanen myöntää, että esikoislapsen odottaminen jännittää ”jossain määrin”.

”En tiedä, se on vähän erityyppinen lataustilanne. Ihan hienoa aikaa odotella. Kyllä se odottavan aika on pitkä. Tässä voi miehenä vain ajatella, että jotkut asiat tosiaan on vähän helpommin koodattu miesten kroppaan jälkikasvun hankinnan suhteen. Siinä mielessä matka toisella puoliskolla on vähän erilainen, ja kunnioitusta kyllä tulee eri malliin siihen suuntaan”, Niskanen sanoo Urheilucastissa.

Seppänen kysyy Niskaselta, onko hänellä ja puolisolla tulevan lapsen sukupuoli tiedossa.

”Itse tietää, mutta se ehkä on sellainen, että sitä ei tarvitse huudella etukäteen. Onhan se kiva, että on jotain odotettavaa sitten muillakin.”

Niskanen kertoo, miksi he halusivat tietää etukäteen lapsen sukupuolen.

”Kyllä siinä on helpompi lähteä jossain määrin sellaista sidettä luomaan. Tietää, mitä on tulossa, ja jollain tavalla se ei ollut vaihtoehto, että olisi jättänyt tavallaan kortit katsomatta, jos sellainen on mahdollista. Tuntuu luontevammalta, että tietää sukupuolen etukäteen”, Niskanen sanoo Urheilucastissa.

Niskanen aloitti kilpailukautensa viime viikonloppuna kansainvälisissä Tykkikisoissa Muonion Oloksella. Tuloksena oli perinteisen kilpailussa kuudes sija viiden norjalaisen takana, ja vapaalla hän sijoittui toiseksi.

Seuraavan kerran Niskanen kilpailee maailmancupin avauksessa Kuusamon Rukalla ensi viikon lopulla.