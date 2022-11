Tenniksen maailmanlistalla neljäntenä oleva Casper Ruud kävi muutama päivä ennen US Openia pelaamassa harrastajalle poikkeuksellisen kovan tuloksen yhdellä maailman vaikeimmista golfkentistä.

Monet eri lajien huippu-urheilijat viihtyvät vapaa-ajallaan golfmailan varressa. Useimmille se on rentouttavaa ajanvietettä oman urheilemisen lomassa.

On kuitenkin myös niitä, jotka suhtautuvat golfiin melkein yhtä intohimoisesti ja lujalla asenteella kuin varsinaiseen työhönsä urheilijana.

Yksi heistä on norjalainen tenniksen miesten maailmanlistan nelonen Casper Ruud, joka kertoo golfinpeluustaan golf.com-verkkosivustolla.

Ruud on artikkelin mukaan aito kahden lajin urheilija, jonka kaksi intohimoa ovat tennis ja golf.

Ruudin isä, itsekin tennistä ammattilaisena pelannut Christian Ruud, aloitti golfin harrastamisen kolmekymppisenä oman tennisuransa jälkeen, kun perhe muutti Norjasta Floridaan.

Hän innostui golfista valtavasti mutta joutui pian tunnustamaan poikansa paremmaksi.

”Minä vain nautin siitä pelistä. Olin neljä- tai viisivuotias, kun aloitin golfin. Luulen, että koordinaationi oli hyvä, joten osasin lyödä palloa yleensä oikeaan suuntaan. Siitä se taisi alkaa”, Casper Ruud kertoo golf.comille.

Ruudilla riitti kykyjä sekä tennikseen että golfiin. Varhaisteininä hän jopa harkitsi kilpailemista molemmissa lajeissa, mutta se oli liian vaikea yhtälö tenniksessä huipulle pyrkimisen kannalta.

”Olin aina vähän parempi tenniksessä”, kertoo Ruud, joka jätti golfin kilpailumielessä 13-vuotiaana.

Kun tennisura eteni kohti maailman huippua, Ruud alkoi ikävöidä golfia. Ensin hän alkoi katsoa kilpailuja telkkarista, ja sitten hän vähitellen alkoi järjestää itselleen aikaa pelaamiseen.

”Periaatteessa pelasin golfia aina, kun minulla oli vapaapäivä, mutta se ei ollut helppoa, koska matkustin niin paljon.”

Aluksi hän pelasi vuokramailoilla, mutta pian hän alkoi kuljettaa omia mailoja mukanaan ainakin Yhdysvalloissa.

Nykyään Ruudilla on erikseen golfiin keskittyvä Instagram-tili. Sillä on vajaat 8 000 seuraajaa, kun hänen varsinaiselle tilillään seuraajia on 388 000. Golf-tilillä hän kertoo vain golfiin liittyvistä asioistaan.

Golf.com kertoo jännittävällä tavalla, minkä tasoinen golfinpelaaja Ruud on.

Aiemmin syksyllä hän pelasi New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan Winged Footin kentän, jota pidetään yleisesti erittäin vaikeana jopa ammattilaisille, yhtenä maailman vaikeimmista kentistä.

Winged Footilla on pelattu muun muassa kuusi kertaa miesten major-kilpailu US Open, viimeksi vuonna 2020.

Ruud pelasi kentällä tuloksen 77 lyöntiä.

Jutusta voi päätellä, että hän pelasi kilpapelaajien aloituslyöntipaikoilta, joilta kentän väylien yhteispituus on noin 6 800 metriä eli yli kilometrin enemmän kuin harrastajapelaajien käyttämiltä lyöntipaikoilta keskimäärin.

Tähän johtopäätökseen voi tulla sitä kautta, että jutun mukaan Ruud löi pallon viheriölle kentän kolmannella reiällä, noin 220-metrisellä par-kolmosella käyttäen mailana rautanelosta. Tuo on kyseisen reiän pituus nimenomaan kilpapelaajien lyöntipaikalta.

Jutussa ei tosin kerrota esimerkiksi sitä, millaisissa tuulioloissa Ruud suoritti tuon lyönnin.

Ruudin lyöntipituudet ovat kuitenkin kerrotun perusteella huippuammattilaisten tasoa. Golf Digest julkaisi hiljattain taulukon PGA-kiertueen pelaajien keskimääräisistä lyöntipituuksista pallon lentämän matkan mukaan, siis ilman pomppuja ja rulleja.

Siinä taulukossa maailman kovatasoisimman miesten ammattilaiskiertueen pelaajat lyövät rautanelosella keskimäärin 190 metriä ilmassa.

”Palloni pysähtyi 30 sentin päähän reiästä. Tein melkein hole-in-onen”, Ruud kommentoi kyseistä lyöntiään.

Ruud toki huomautti, että Winged Footia ei ollut hänen siellä käydessään viritetty niin vaikeksi kuin US Openissa.

”Se oli upea, upea kokemus”, hän tunnelmoi.

Ruud sanoo, että hänen unelmansa on pelata kaikilla Yhdysvaltojen itärannikon parhailla kentillä, ja sitten voisi olla länsirannikon vuoro.

Ruud seuraa aktiivisesti huippugolfia. Hänen suosikkipelaajansa ovat maailmanlistalla kahdeksantena oleva amerikkalainen Justin Thomas ja maanmies Viktor Hovland, maailmanlistan 11:s.

Niin, Ruud pelasi golfkierroksen Winged Footissa neljä päivää ennen kuin hän aloitti kakkossijalle johtaneen urakkansa tenniksen US Openissa.