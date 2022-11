Hintz venytti pisteputkeaan, mutta Dallas taipui Tampa Bayn vieraana.

Florida Panthersin Aleksander Barkov onnistui maalinteossa ja nappasi kaksi syöttöpistettä joukkueensa kaataessa kotijäällään Washington Capitalsin jääkiekon NHL:ssä.

Barkov teki Floridan 1–0-maalin avauserässä. Washingtonilla oli vaikeuksia saada kiekkoa pois omalta alueeltaan, ja huono purkukiekko päätyi suomalaishyökkääjälle, joka laukoi ohi Washington-vahti Darcy Kuemperin.

Florida voitti lopulta 5–2. Barkov merkittiin syöttäjäksi Panthersin kahteen viimeiseen maaliin kolmannessa erässä, jotka molemmat teki Carter Verhaeghe.

Barkov on kerännyt tällä kaudella 16 ottelussa tehot 4+10.

Dallas Starsin suomalaispelaajat ylsivät tehoille Dallasin hävitessä jatkoajalla toissa kauden Stanley cup -mestarin Tampa Bay Lightningin vieraana. Miro Heiskanen noukki kaksi syöttöpistettä ja Roope Hintz yhden.

Dallas nousi ottelussa kolme kertaa tappiolta tasoihin, ja jatkoajalle mentiin 4–4-lukemissa. Alex Killorn teki lopulta Tampan 5–4-voittomaalin jatkoajalla.

Hintz on kerännyt tehoja nyt jo yhdeksässä ottelussa perättäin. Hän on haalinut alkukaudella mukavat tehot 6+14 ja on suomalaispelaajien pistepörssissä toisena.

Juuse Saros oli loistovireessä ja torjui Nashville Predatorsille voiton Minnesota Wildistä. Saros torjui 32 kertaa ja ohitettiin vain kerran, kun Nashville voitti kotonaan 2–1. Suomalaisvahti valittiin ottelun ykköstähdeksi.

Joonas Korpisalon Columbus Blue Jackets pääsi juhlimaan kotikaukalossaan 5–4-jatkoaikavoittoa Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyersista. Korpisalo vaihdettiin maalin suulle toisessa erässä, kun Columbuksen maalilla aloittanut Elvis Merzlikins loukkaantui.

Korpisalo torjui 18 laukausta ja päästi kaksi maalia. Jatkoajan ratkaisumaalin teki Vladislav Gavrikov.

Voitto oli Columbukselle vasta kauden viides, ja joukkue on itälohkon hännänhuippuna. Columbuksen suomalainen tähtihyökkääjä Patrik Laine on 3–4 viikon sairaslomalla nilkkavamman takia.

New Jersey Devils otti jo kymmenennen perättäisen voittonsa, kun se jyräsi vieraissa Montreal Canadiensin 5–1. Jack Hughes oli vierasjoukkueen hahmo iskemällä tehot 2+1.

Voittoputkessa oleva Devils johtaa itälohkon Metropolitan-divisioonaa. New Jerseyn seurahistorian pisin voittoputki on 13 voittoa.

Kierroksen muissa otteluissa Toronto on voittanut Pittsburghin 5–2 ja Vancouver Buffalon 5–4.