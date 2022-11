"Yhden mielenosoituksen satuin näkemään - saivat plakaattinsa nostettua ehkä sekunniksi, kun poliisit jo tulivat."

”Jalkapallolla on miljardeja omistautuneita faneja ympäri planeetan. Olemme kaikki yhtä tässä rakkaudessa tätä ihmeellistä peliä kohtaan. Jalkapallon mahtivoima on tuossa yhtenäisyydessä, joka ei tunne kielirajoja tai ideologisia tai uskonnollisia rajoja. Meidän tehtävämme on säilyttää tuota voimaa tuleville sukupolville, jotta urheilu kehittyy ja rauha sekä kansojen välinen yhteisymmärrys vahvistuu.”

Näin sanoi Venäjän presidentti Vladimir Putin jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avajaispuheessaan Moskovan Luzhniki-stadionilla kesäkuussa 2018, toivottaen myös puheessaan kisavieraat nauttimaan "avoimesta, vieraanvaraisesta, ystävällisestä Venäjästä". Sanat rauhasta ja yhteisymmärryksestä kaikuivat onttouttaan jo tuolloin, mutta vielä enemmän runsaat kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta myöhemmin Venäjän hyökätessä Ukrainaan.

Itse kisat olivat rauhalliset, vaikka niitä ennen olikin suurta huolta muun muassa terrorismista. Mutta ihmekös tuo: turvatoimet olivat erittäin tiukat niin stadioneilla kuin niiden ulkopuolellakin, muistaa kisoissa käynyt teoreettisen filosofian tutkija ja hiljattain MM-historiaa käsittelevän Jalkapallon MM-kisojen suurimmat ottelut -kirjan (Vastapaino, 2022) tehnyt intohimoinen jalkapallomies Markus Pantsar.

"Turvallisuuspresenssi, poliisit ja armeija, oli todella iso. Faneilla oli kupla, maahan saapuvat turistilaumat ohjattiin fanipuistoihin, majoituksiin ja stadioneille. Oikeaa Venäjää ei kuplassa nähnyt. Kuplan ulkopuolelle menemistä ei toki kielletty, mutta kyllä massat selkeästi ohjattiin ennalta valittuihin paikkoihin. Ja stadionille meneminen oli vähän kuin lentokentällä, todella tarkkaan tutkittiin kaikki”, Pantsar muistelee.

"Yhden mielenosoituksen satuin näkemään liikkuessani kaupungilla. Saivat plakaattinsa nostettua ehkä sekunniksi, kun poliisit jo tulivat.”

Turvallisuuden takaajia piisasi, sillä Venäjällä riitti ruplia tapahtumaan. Se sai kisat – samana joulukuun 2010 päivänä kuin tämän vuoden isäntä Qatar – tehtyään vaikutuksen Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan johtoon päälle 14 miljardin dollarin kisabudjetillaan. Se oli silloin ylivoimainen MM-ennätys, Qatarin budjetti toki moninkertaistaa tuon ennätyksen.

Miljardeilla Putin osti jo vuonna 2014 Sotšin talviolympialaisissa kokeiltua "urheilupesua" eli Venäjä-kuvan globaalia kiillotusta. Pantsar näkee, että ehkä kiillotus onnistui.

"Jollain tasolla kyllä: kisoissa ei nähty ongelmia, ei järjestyshäiriöitä, viisumivapaus vuoden loppuun annettiin kisoissa käyneille. Ehkä ihmiset kokivat Venäjän eri tavalla kisojen jälkeen”, Pantsar miettii.

Kiilto on nyt joka tapauksessa kadonnut ja pitkäksi aikaa. Kotikisoissaan yllättävänkin hyvin menestynyt Venäjän jalkapallo [maajoukkue puolivälieriin kisoissa], kuten pitkälti muukin venäläisurheilu, on poistettu kansainvälisestä toiminnasta.

"Venäjän liiga perustui pitkälti ulkomailta ostettuihin pelaajiin. Nyt heistä parhaat ovat suurimmaksi osaksi lähteneet. Taso romahtaa. Venäjän jalkapallossakin kansainvälinen panna vie lajia pitkälle taaksepäin”, Pantsar pohtii.

"Samalla on muistettava, että kun jossain vaiheessa taas venäläisjalkapallo palaa [kansainväliseen toimintaan], oligarkkien rahat nostavat taas tasoa.”

Jalkapalloilullisesti kisat olivat, no, ainakin kohtuulliset. Iso ansio siitä kuuluu finalisteille eli huikean laadukkaalle Ranskalle ja yllättäjä-Kroatialle, joiden välisen, Ranskan MM-kultaan vieneen kohtaamisen Pantsar valitsi kirjaansa Venäjän kisojen "suurimmaksi".

"Pelit olivat ehkä parempia kuin vuosien 2010 ja 2014 kisoissa, joissa oli vähän huippumatseja. Mutta ehkä jalkapalloilullisesti suurin asia oli kuitenkin Var-videotuomarointi. Se oli silloin vielä lapsenkengissään, tuomaritkin olivat sen suhteen alikoulutettuja, ja stadioneilla faneille jäi varmasti huono kuva Varista”, Pantsar nostaa esiin nykyjalkapallossa jo kenties varsinaisten erotuomareiden tasolle yhtä arvostelluksi nousseen tuolloisen uutuuden.

Var-videotuomaroinnista "nautitaan" pian Qatarissakin.