Alfa Romeon F1-tallin lehdistövastaava Will Ponissi kehuu Valtteri Bottaksen marraskuista viiksimallia vaikuttavaksi ilmestykseksi saattaessaan suomalaiskuskia HS:n puhelinhaastatteluun Yas Marinan ratavarikolla Abu Dhabissa.

Bottas herätti huomiota jo viikkoa aiemmin Brasiliassa uudella ulkonäöllään, kun parta oli poissa ja viikset leikattu terävästi.

Englantilais- ja suomalaisfanit ovat arvuutelleet, onko entinen Williams-kuski kopioinut brittitallissa 1980-luvulla tiimikavereina esiintyneiden Nigel Mansellin vai Keke Rosbergin kuuluisia viiksimalleja.

Bottas kiistää, että hän olisi ottanut vaikutteita kummaltakaan maailmanmestarilta.

”En ole kopioinut tätä keneltäkään, vaan kyseessä on ihan oma look. Mutta täytyy myöntää, että kyllähän viikset ainakin viime viikonloppuna Brasiliassa olivat aika lähellä Mansellin mallia, kun peiliin katsoin”, Bottas sanoi.

Bottas tulee viiksillään movember-liikettä, jolla kerätään varoja ja lisätään tietoisuutta miesten terveysongelmista, kuten eturauhassyövästä.

Bottas saksi viikset sen enempää neuvoja kysymättä muilta. Mitä elämänkumppani Tiffany Cromwell sitten sanoi, kun näki viiksesi?

”Hän alkoi nauraa, ja väitti, ettei ollut tunnistaa kasvojani.”

Bottas päättää F1-uransa kymmenettä kautta viikonloppuna Abu Dhabissa.

Sunnuntaina uutena merkkipaaluna hän ajaa 200. Grand Prix -kisansa. Suomalaisista enemmän on ajanut vain Kimi Räikkönen.

F1-historiassa Bottas on 21. kuljettaja, joka saa kaksisataa kilpailua täyteen.

”Muistan, kun sata kilpailua tuli täyteen ja sekin tuntui silloin jonkun verran suurelta. Kaksisataa alkaa olla jo aika monta GP:tä, aika menee täällä niin vikkelään.”

Alfa Romeona nykyisin tunnettu perinteikäs Sauber on tallina valmistajien sarjassa kuuden parhaan joukossa ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen. Loppuun asti täytyy kuitenkin taistella täysillä.

”Ennen päätöskisaa on vain viisi pistettä eroa Aston Martiniin. Siinä on vielä haasteita asemiemme säilyttämiseksi”, Bottas sanoo.

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell myhäilivät Abu Dhabin varikolla perjantaina.

Entä onko kausi ollut sellainen, mitä odotitkin?

”Jos katsoo kokonaiskuvaa ja sarjataulukkoa, ehkä tämä on suunnilleen sellainen, mitä saattoi odottaa ensimmäisestä kaudesta. Ei tämä mielestäni alakanttiin ole mennyt. Ensi vuodesta voi odottaa enemmän ja tietysti vaadin itseltäni ja tiimiltäkin parempaa.”

Pompotus aiheutti tämän kauden suurimpia pulmia autoille. Alfa Romeo löysi kuitenkin toimivat ratkaisut talvitestien jälkeen.

Yllätyitkö, että Mercedeksellä pompotuksen helpottuminen kesti niin kauan?

”Jokainen auto oli eri lailla suunniteltu ja on vaikea tietää syitä, miksi joku juttu oli jollekin tiimille vaikeampaa ja jollekin toiselle taas helpompaa. Mutta tiesin kyllä, että Mersulla löydetään ennemmin tai myöhemmin keinot ja olihan Brasilia jo aika vahva esitys koko tiimiltä. Uskon, että ensi vuonna Mercedes on taas aika kova.”

Miten olisit pärjännyt niin vaikeasti ajettavalla Mercedeksellä?

”Kai olisin ihan hyvin pärjännyt sillä. Alkuvuodesta oli sellainen fiilis, ettei Lewis Hamilton ollut ehkä ihan parhaalla tasollaan, mutta viime aikoina hän on ollut taas ihan huikea suorittamaan. George Russell on suoriutunut tällä kaudella tosi kypsästi, eikä hän ole monta virhettä tehnyt. Siinä on ollut kova parivaljakko.”

Startit ovat olleet Bottaksen suurin hankaluus, ja syöneet paljon pisteitä. Mistä se on johtunut?

”Alkuvuodesta meillä oli kytkimen kanssa selkeä ongelma, mutta siihen saatiin parannuksia kauden puolivälissä. Kytkin on edelleen tehon suhteen tosi herkkä. Toimintaikkuna on niin kapea, että onnistuneita startteja on hankala tehdä. Minulla ja tiimikaverilla on ollut samanlainen ongelma löytää tasaisen varmoja lähtöjä. On melkein tuuripeliä tällä hetkellä, kun on kytkin niin herkkä.