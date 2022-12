Topi Raitanen valmistautuu nyt EM-maastoihin, mutta keväällä hän ottaa riskin ja aikoo olla kovassa tuloskunnossa jo alkukesästä eikä vasta elokuussa. HS:n pyynnöstä hän kehitti myyvän lempinimen suomalaisille juoksijoille.

Topi Raitanen on pitkästä aikaa uuden edessä, kun hän kilpailee maastojuoksun Euroopan mestaruuskisoissa.

Maastojuoksut ovat toki entuudestaan tuttuja Raitaselle, joka sijoittui parhaimmillaan kahdeksanneksi 22-vuotiaiden EM-maastoissa viisi vuotta sitten. Hän jäi muutaman sekunnin EM-pronssista.

Kaikkiaan hän osallistui kolme kertaa nuorten EM-maastoihin. Aikuisten EM-maastoista kesän estejuoksun Euroopan mestari innostui ensi kertaa vasta nyt, kun Suomi sai vihdoin joukkueen 4 x 1500 metrin sekaviestiin.

Viestin muut juoksijat ovat Joonas Rinne, Camilla Richardsson ja Viola Westling.

”Tarina lähtee liikkeelle siitä, kun vaihdoin valmentajaa ja lajia vuonna 2016. Janne Ukonmaanaho halusi tehdä selväksi, että minun pitää osata juosta kansainvälisiä kilpailuja. Ensimmäinen paikka olivat EM-maastot silloin”, Raitanen muistelee maastojuoksutaustaansa.

Ennen juoksuun siirtymistään Raitanen oli suunnistaja. Entinen estejuoksija Ukonmaanaho lopetti oman uransa vuonna 2020, ja hän menestyi hyvin myös maastojuoksuissa.

”Aikuisena en ole maastossa juossut. Talvella olen pyrkinyt juoksemaan pari kisaa hallissa. Ideana on, että pääsee juoksemaan kovia kisoja ympäri vuoden. EM-maastoihin piti lähteä juoksemaan viestiä jo viime vuonna, muttei saatu joukkuetta kasaan”, Raitanen kertoo.

Raitanen pitää maastojuoksua tärkeänä kestävyysjuoksijoille.

”Kun kisat näkyvät telkkarissa, on hyvä, että kärkijuoksijat ovat paikalla. Juoksukulttuuri saa näkyvyyttä, ja siksi on hyvä, että Suomesta on aina joukkue niin aikuisissa kuin nuorissakin.”

Torinon lähellä puistossa käytävissä EM-maastoissa Raitanen olisi voinut osallistua myös henkilökohtaiselle 10 kilometrin matkalle. Viestin ja kympin juoksun väliä on vain parisen tuntia.

”Ehkä viesti riittää. Siinä saa yhden maksimaalisen puristuksen syksyyn ja pitää yllä kilpailutuntumaa.”

Richardsson urakoi myös henkilökohtaisen kahdeksan kilometrin kisan. Suomen toinen naisjuoksija matkalla on Johanna Peiponen.

Alle 23-vuotiaiden miesten kahdeksan kilometrin kilpailuun starttaavat Eemil Helander, Mika Kotiranta ja Mustafe Muuse.

Alle 23-vuotiaiden naisten kuudella kilometrillä Suomen edustaja on hiljattain maastojuoksun Pohjoismaiden mestaruuden voittanut Nathalie Blomqvist ja alle 20-vuotiaiden naisten neljällä kilometrillä ratajuoksun EM-ja MM-mittelöissä menestynyt Ilona Mononen.

Topi Raitanen juhli Euroopan mestaruutta estejuoksussa Münchenissä elokuussa.

Talvella Raitanen aikoo juosta muutaman hallikisan ja pari kolme maantiekilpailua. Hän haluaa olla terävänä heti, kun ratakausi taas alkaa keväällä.

Alkutalvesta Raitasella on kaksi korkeanpaikan leiriä, toinen Etelä-Afrikassa ja toinen Yhdysvalloissa. Keväällä hän sanoo ottavansa riskin harjoittelussa, että pystyisi juoksemaan kovia aikoja alkukesästä Timanttiliigassa ja Paavo Nurmi Gamesissa 13. kesäkuuta.

Riskillä Raitanen tarkoittaa, että harjoittelua hieman kevennetään, jotta juoksu olisi herkkää ja irtonaista.

”Kokeillaan jotain erilaista kevääseen ja katsotaan, miten se vaikuttaa elokuun kisoihin. Jos ja kun jotain opitaan, tiedetään, mitä tehdään Pariisin olympiavuotena 2024.”

Vuonna 2024 on myös kesäkuun lopulla EM-kisat, joissa Raitanen puolustaa mestaruuttaan.

”Aikaisemmin on tähdätty elokuun pääkisoihin ja menty niiden ehdoilla. Se on onnistunut kolme vuotta putkeen, mutta se on tietyllä tapaa tylsä tapa. Haluan juosta kovia tuloksia.”

Raitasen ennätys 3 000 metrin esteissä on kahden vuoden takaa, 8.16,57. Se on Suomen kolmanneksi paras aika. Edellä ovat vielä Jukka Keskisalo (8.10,67) ja Tapio Kantanen (8.12,60).

Yleisurheilun MM-kisat pidetään ensi vuonna Budapestissä. Miesten 3 000 metrin estejuoksun tulosraja on 8 minuuttia ja 15 sekuntia. Vaikka Raitanen ei ole sitä vielä alittanut, paikka MM-kisoissa on Euroopan mestarille varma.

”Aina pitää ansaita paikkansa kisoissa. Se ei ole mikään elinikäinen passi. Pitää pystyä juoksemaan kovia aikoja kisoissa. Timanttiliigassa juostaan ennätyksiä.”

Viime kesä ei ollut Suomen parhaalle kestävyysjuoksijalle pelkkää ruusuilla tanssimista. Heinäkuussa MM-kisoissa Eugenessa Raitanen karsiutui alkuerissä kärsittyään vatsavaivoista.

Eugenen alkuerä oli kärsimys, mutta Raitanen ei halunnut keskeyttää MM-areenalla.

Euroopan mestaruus ei sinällään muuttanut Raitasen elämää. Puhelin on soinut entistä kiivaammin, kun häntä on pyydetty eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Myös uusia sponsoripuheluita on tullut.

”Neuvotteluja on käynnissä. Kaikkialle ei pysty venymään. Tärkeää, että hoitaa omat yhteistyökumppaninsa hyvin. Niistä olen kiitollinen. Pisimmät kumppanini ovat kymmenen vuoden takaa. Nyt on helppo tulla taputtamaan selkään, kun on menestystä.”

Raitanen käy mielellään lasten ja nuorten tilaisuuksissa. Hän haluaa on hyvä esikuva.

Vaikka mennyt vuosi oli hyvä suomalaiselle yleisurheilulle, lajia johtava Suomen urheiluliitto (SUL) sai marraskuun alussa julkaistussa T-Median mainetutkimuksessa yllättävän heikon arvosanan.

Yhtenä syynä pidettiin Suomen urheiluliiton hieman harhaanjohtavaa nimeä. Liiton nimeä ei ehkä osata yhdistää riittävästi yleisurheiluun.

Mitä asialle voisi tehdä?

”Tuo on ihan hauska pohdinta, olisiko nimellä väliä. Kaikissa muissa lajiliitoissa kerrotaan suoraan, mistä on kyse. Lajia seuraavat tietävät, mutta suuri yleisö ei välttämättä sitä [SUL] tunnista. Jotain asialle täytyy tehdä. Konsultille 30 000 euroa plus alv, niin sieltä varmaa jokin nimi tulisi”, Raitanen naurahtaa.

Monella lajilla – jääkiekolla, koripallolla ja jalkapallolla – on erillinen nimi maajoukkueelle, kuten Leijonat, Susijengi ja Huuhkajat. Ne ovat tunnetuimpia suomalaisen urheilun huippubrändejä.

Mikä nimi sopisi yleisurheilumaajoukkueelle?

”Jos olisi Kestävyysjuoksuliitto, se voisi olla Raastajat.”

Raastavaa harjoitteluaan 26-vuotias Raitanen aikoo jatkaa ainakin vuoden 2028 olympiakisoihin.

Maastojuoksun EM-kisat sunnuntaina 11. joulukuuta Torinon kupeessa Pohjois-Italiassa. Yle 2 lähettää kisapäivästä tunnin koosteen kello 18.40–19.40.