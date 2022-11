Wide ContentPlaceholder

Urheilu | Pyöräily

”En halua haista kuin kettu” – Ralf Lopianilla tuli yllättävä ongelma pyöräillessään maailman ympäri

Ralf Lopian on ehtinyt pyöräillä Kreikkaan ja kilometrejä on on takana 8 315.

