Voitto-ottelun jälkeen suoraan harjoituskentälle. Heliövaara haluaa pitää yllä pelirytmin Torinon ATP-finaaliturnauksessa.

Nelinpelin suomalaistähdellä Harri Heliövaaralla oli hauska tapa juhlistaa välieräpaikkaa Torinossa tenniksen ATP:n finaaliturnauksessa.

Heliövaara poistui valmentajansa Boris Chernovin kanssa harjoituskentälle. Niin hän teki tiistaisen iltaottelun jälkeen, ja uudestaan torstaina.

Vain hetkeä aikaisemmin Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool olivat voittaneet alkulohkon viimeisessä ottelussa Espanjan Marcel Granollersin ja Argentiinan Horacio Zeballosin tylysti 6–0, 6–4.

”Aikamoinen euforian tunne kuten aina tennisottelun voittamisessa. Hymy vaan tulee korvasta korvaan”, Heliövaara sanoi puhelimitse Torinosta.

”Ekassa erässä ei tullut yhtään virhettä minun mailastani. Ei se ihan huono erä ollut.”

Hän lisäsi, että toisen erän lopetus oli ”kohtuullinen”. Hienot syötönvastaukset ottelun päättävässä Zeballosin vuorossa olivat ykkösluokkaa, joita Glasspool täydensi omalla onnistumisellaan.

”Aika lailla täydellinen ottelu. En usko, että tuollaisissa olosuhteissa pystyy pelaamaan paremmin nelinpeliä.”

Heliövaara viittasi siihen, että heidän oli pakko ottaa voitto suoraan kahdessa erässä varmistaakseen jatkopaikan. Takaportti jatkoon olisi voinut olla mahdollinen, jos olisi voittanut kolmessa erässä, mutta tappio olisi päättänyt turnauksen ja koko tenniskauden.

”Siinäkin mielessä aika hyvä suoritus laittaa paineen alla tuollainen show pystyyn.”

Heliövaara ja Glasspool lähtivät Torinon finaaliturnaukseen kuudenneksi sijoitettuina. Nyt he ovat neljän joukossa, mutta paljon on vielä jäljellä.

Molemmissa erissä Heliövaara joutui kertaalleen pulaan syöttövuorollaan. Vastustajilla oli murtopalloja, mutta Heliövaara kaivoi läpisyötöt ratkaisupaikkoihin.

”Vähän stressiä niissä oli, mutta tänään oli sellainen päivä, ettei sekään häirinnyt.”

Heliövaaralla on tapana harjoitella aina ylimääräistä turnauksien aikana, ja niin hän teki nytkin.

Glasspool valmistautuu eri tavalla. Hän lyö palloa vähemmän aikaa, ja se riittää. Heliövaara paukutteli syöttöjä kenttään ja piti yllä terävää lyöntivirettä, hyvää kipinää.

Heliövaara sanoi, että he ovat sinut sen kanssa, että toinen harjoittelee enemmän ja toiselle riittää vähäisempi lyöminen.

”Vaadin vähän enemmän rytmiä ja toistoja. Lloyd ei halua yhtään stressata. Hän pelaa 45 minuuttia välipäivänä, ja sitten kaikki on hyvin.”

Välipäivänä perjantaina Heliövaara koettaa vain hakea hyvää mieltä ja fiilistä, joka kantaisi pitkälle.

Heliövaara ja Glasspool pelasivat tänä vuonna grand slam -turnauksen puolivälierässä, voittivat Hampurin ATP 500 -kisan ja pelasivat yhteensä seitsemän kertaa loppuottelussa.

Torinon varmistuneen välieräpaikan jälkeen Heliövaara ei suostu peilaamaan tätä menestystä aiempiin, ja syykin on selvä. Turnaus on liian kesken.

”Me tultiin tänne oikeasti taistelemaan kisavoitosta, ja siinä mielessä ei voi olla tyytyväinen. Ollaan osoitettu, että olemme neljän parhaan joukossa maailmassa. Grand slameissa olemme olleet kahdeksan joukossa.”

”Askel eteenpäin. On tämä kova suoritus, mutta vielä on varaa kiristää. Pari matsia on jäljellä.”

Heliövaaran ja Glasspoolin lauantain aikataulu ja vastustaja selviävät vasta perjantain toisen lohkon nelinpelien jälkeen.