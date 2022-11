The Times uutisoi Qatarin vallanpitäjien suhtautumisesta olueen.

Virvokkeita kaipaavien jalkapallofanien kiusaksi on noussut ikävä ongelma vain muutama päivä ennen MM-kisojen alkua Qatarissa.

The Times -lehden mukaan Qatarin vallanpitäjät haluavat kieltää alkoholijuomien myynnin kokonaan MM-stadioneilla ja nyt myös niiden ulkopuolella.

Päätös on kova isku myös olutmerkki Budweiserille, joka on yksi MM-kisojen suursponsoreista. Budweiserilla on lähtökohtaisesti yksinoikeus myydä olutta MM-stadionien ulkopuolella sijaitsevilla fanialueilla.

The Timesin mukaan Qatar on yllättänyt Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan oluenmyyntikiellollaan.

ALKOHOLIN myynti on Qatarissa hyvin rajoitettua. Se ei ole täysin kiellettyä, mutta yleensä turistit voivat ostaa alkoholijuomia vain tiettyjen hotellien ravintoloista.

Qatarin MM-kisat ovat ylipäätään olleet kritiikin kohteena maan heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi.

MM-kisat alkavat sunnuntaina.