Palloliiton kurinpitovaliokunta varoittaa HJK:ta, että otteluita voidaan määrätä pelattavaksi kokonaan ilman yleisöä, jos HJK:n kannattajat edelleen rikkovat turvallisuusmääräyksiä.

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt HJK:lle rangaistuksia Veikkausliigan päätöskierroksella pelatun HJK–KuPS-ottelun tapahtumista.

Bolt-areenan molemmat päätykatsomot määrätään suljettaviksi kahdessa ensimmäisessä kotiottelussa Veikkausliiga-kaudella 2023. Lisäksi kurinpitovaliokunta määräsi HJK:lle 4 000 euroa sakkoa.

Perjantaina julkaistussa päätöksessä todetaan, että HJK:n kannattajat ovat käyttäneet runsaasti, yli kaksikymmentä kappaletta, pyroteknisiä tuotteita ottelun aikana. Kurinpitovaliokunnan mukaan kannattajat ovat heittäneet yhden pyrotuotteen kohti järjestyksenvalvojaa niin, että pyrotuote oli polttanut jäljen järjestyksenvalvojan vaatteisiin.

Pyroteknisten tuotteiden käytöstä levisi savupilvi kenttäalueelle, minkä takia ottelu jouduttiin keskeyttämään noin puolentoista minuutin ajaksi.

Kurinpitovaliokunnan mukaan HJK:n kannattajat syyllistyivät ottelussa useisiin muihinkin järjestyshäiriöihin.

”Ottelun aikana noin kymmenen kannattajaa on tullut katsomosta kenttätasolle KuPS:n maalin taakse. Ottelun päättymisen jälkeen noin 50 HJK:n kannattajaa on rynnännyt kentälle, mitä on pidettävä erityisen moitittavana turvallisuusmääräysten rikkomisena. Kannattajat ovat edenneet keskelle kenttää ja päässeet kontaktiin pelaajien kanssa. Kentälle ryntäämisen yhteydessä kannattaja on kaatunut päin mainosaitaa, ja mainosaitoja on kaadettu”, kurinpitovaliokunta kertoo päätöksessään.

Kurinpitovaliokunnan mukaan HJK:n kannattajien menettely merkitsi merkittävää ja laajamittaista turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska HJK oli ottelun järjestäjänä ”ankarassa vastuussa ottelutapahtumasta sekä omien kannattajiensa toiminnasta”, HJK:lle voitiin määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

Kurinpitovaliokunta korosti, että jos HJK:n kannattajat edelleen rikkovat turvallisuusmääräyksiä, kurinpitovaliokunta joutuu harkitsemaan vielä ankarampia rangaistusseuraamuksia kuin katsomolohkojen sulkeminen, kuten HJK:n kotiotteluiden määrääminen pelattavaksi kokonaan ilman katsojia.