Lionel Messi joukkuetovereineen ei punkkaa viiden tähden hotellissa.

Yksi jalkapallon MM-kisojen suurimmista mestarisuosikeista on hylännyt Qatarin viiden tähden luksushotellit majoittumisvaihtoehtona. Lionel Messi ja muu Argentiinan joukkue majoittuu Dohassa Qatarin yliopiston opiskelija-asuntolan tiloissa.

Koko asuntola on somistettu julkisivua ja huoneita myöden argentiinalaisia varten.

Argentiinan joukkuejohdon perustelu majapaikalle on vähintäänkin yllättävä.

”Valitsimme kampuksen, koska siellä on paljon aukeaa tilaa asadolle”, Argentiinan jalkapalloliittoon kuuluva henkilö kertoi Daily Mailille.

Asadolla tarkoitetaan erityistä argentiinalaista tapaa grillata lihaa. Sanalla viitataan myös grillaamiseen vahvasti kuuluvaan yhdessäoloon ja juhlimiseen. Kulinaristiset makuelämykset varmistaa oma asadokokki, joka valmistaa ruoat juuri kuten Argentiinassa tehtäisiin.

”Tämä on todella tärkeää pelaajille ja argentiinalaisille. Se on osa kulttuuriamme. Haluamme pelaajien tuntevan olonsa kotoisaksi Qatarissa ja paras tapa varmistaa se on luoda kotoinen makumaailma”, sama lähde kertoi.

”Voidaan sanoa, että muilla joukkueilla on hulppeammat asuinolot. Mutta meillä on maailman paras joukkue, joka ansaitsee maailman parasta pihviä.”

Argentiinan puolustaja Nicolas Tagliafico jakoi jo torstai-iltana Instagramin tarinoissa kuvia joukkueen ensimmäisestä asadosta.

Argentiinan joukkueen hovitoimittaja Roy Nemer paljasti joukkueen majapaikasta sen, ettei kukaan häiritse Messin, 35, unia. Aiemmin Messin huonetoveri on ollut Sergio Agüero, joka on jo lopettanut uransa.

Nemerin Twitterissä jakamasta kuvasta näkyy, että Rodrigo De Paul ja Nicolas Otamendi jakavat huoneen, kun taas Messin huoneen ovessa on vain yksi nimikyltti.

Maalivahti Emiliano Martinez puolestaan julkaisi Instagram-tarinoissaan videon huoneesta, jossa veskarin varsin vaatimattomalta näyttävää petiä koristivat pehmolelut ja valokuvat Martinezin lapsista.

Argentiina aloittaa MM-urakkansa ensi tiistaina Saudi-Arabiaa vastaan.

Kaksissa edellisissä MM-kisoissa Argentiinan tie on katkennut tulevaa mestaria vastaan. Neljä vuotta sitten Ranska pudotti Argentiinan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella ja kahdeksan vuotta sitten Saksa kukisti Argentiinan finaalissa.

Lue lisää: Qatarissa alkavat MM-kisat, jollaisia ei pitäisi ikinä järjestää

Lue lisää: Messi vai Ronaldo – Saako kuningas vihdoin kruununsa?

Lue lisää: Kisojen nuorin valmentaja vapautti Messin

Lue lisää: Tämä kaikki on pielessä ihmisoikeuksia polkevassa ökyrikkaassa Qatarissa

Lue lisää: Riku Riskin henkilökohtaiseksi aiottu boikottipäätös vuoti julkisuuteen ja teki hänestä kansainvälisen puheenaiheen

Lue lisää: Upporikkaan Qatarin minimipalkalla ei moni pärjää: "Joskus yrityksillä ei ole rahoja maksaa palkkoja”

Lue lisää: Fifan laiminlyönnit luovat pelaajille moraalisen dilemman: ”He tietävät, että jalkapallo­kengissä on verta”

Lue lisää: Rankkari vai ei? HS kävi läpi Fifan koulutusmateriaalin asiantuntijan kanssa, tässä on kaikki käsivirheestä

Lue lisää: MM-kisojen rankkarit ovat silkkaa henkistä sotaa – Eräs maalivahdin temppu on saanut psykologian tohtorinkin suunniltaan

Lue lisää: Jaossa on 16 paikkaa pudotuspeleihin – HS arvioi ketkä MM-kisoissa pärjäävät

Lue lisää: Kisamatka Qatariin ei kiinnosta suomalaisia: ”Kysyntä on ollut aivan marginaalista”

Lue lisää: Sensori pallon sisällä ja pelaajien sijainnin seuranta – tässä ovat MM-kisojen sääntömuutokset

Lue lisää: Tässä on haastavin jalkapallon MM-visa: testaa, saatko ainakin yhden oikein

Lue lisää: Otteluohjelma: Saksan ja Espanjan kohtaaminen on alkulohkopelien helmi

Lue lisää: Oluella hurja hinta Qatarissa, anniskelu­alueita siirrettiin

Lue lisää: Ranskan presidentti Macron otti kantaa Qatarin MM-kisoihin: ”Ei pidä politisoida urheilua”