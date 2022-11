Maailmanmestari Veini Vehviläinen torjui Jypille voiton Kuopiossa ja olympiavoittaja Frans Tuohimaa Jukureille pisteet Lahdessa.

Runsas viikko sitten kevääseen 2025 asti kestävän sopimuksen Jypin kanssa tehnyt maalivahti Veini Vehviläinen, 25, palasi perjantaina voitokkaasti jääkiekon Liigaan.

Vehviläinen pelasi jyväskyläläisten maalin suulla, kun Jyp kaatoi KalPan Kuopiossa pelatussa kamppailussa lukemin 4–1.

Vehviläinen pelasi loistavasti venyen kiekon eteen peräti 38 kertaa. Hänet valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Vehviläinen siirtyi takaisin Jyväskylään ruotsalaisseura Brynäsistä. Ennen Brynäsiä hän kiekkoili Pohjois-Amerikassa kahden kauden ajan, pääosin AHL:n puolella. Tilille kertyi myös yksi NHL-ottelu Columbus Blue Jacketsin riveissä.

Miehen meriittilistalta löytyy muun muassa mestaruus Kärppien paidassa sekä maailmanmestaruudet Leijonien sekä alle 20-vuotiaiden mukana.

Ottelun jälkeen Vehviläinen oli tyytyväinen voittoon ja paluuseen Jypin paitaan.

”Oli kyllä hieno pelata pitkästä aikaa. Tuntuu tosi hyvältä. Onhan se aina erityinen fiilis, kotikaupunki ja kasvattajaseura. Mikäs sen hienompaa”, maalivahti totesi C Moren haastattelussa.

Olympiakultaa yhdeksän kuukautta sitten juhlinut maalivahti Frans Tuohimaa alkaa osoittaa Mikkelin Jukurien maalilla mitalin arvoisia otteita.

Lahden Pelicans vietti perjantaina hyökkäysalueella aikaa kirkkaasti yli tuplamäärän minuutteja Jukureihin nähden, mutta vieraat veivät pisteet mukanaan maalein 5–2. Tuohimaa torjui 34 kiekkoa.

”Menihän siinä kaksi kiekkoa omiin, joten paremminkin olisi voinut pelata. Kauden alussa startti oli parin viikon ajan minulta huono ja pelimme muutenkin erikoisia. Jos kauden jakaisi siitä kahteen osaan, jälkimmäinen osa olisi paljon jämäkämpää pelaamista”, kiteytti Liigan torjuntaprosenteissa ennen perjantaina vasta sijalla 20 ollut Tuohimaa.

Jukurien voimanosoituksena Jarkko Immosen (0+1) vetämän nelosketjun tuloksena oli taas oman osuuden voittaminen tasakentällisin kahdella maalilla kiitos Jesper Piitulaisen (1+0) ja Oskars Batnan (1+1) osumien.

Pelicansin ilonaiheeksi jäi Tapparan hylkäämän ja Lahdessa suoraan ykkösylivoimaan päässeen Tyler Kelleherin maalitilin aukeaminen heti avauserässä Pelicans-paidassa.

TPS:n maajoukkuemies Mikael Pyyhtiä ratkaisi pitkän kaavan jääkiekkoliigan koitoksen Hämeenlinnassa. TPS kukisti HPK:n voittomaalikisan jälkeen 2–1 ja katkaisi kahden ottelun tappioputkensa.

HPK on voittanut kymmenestä viime pelistään vain yhden. HPK on nyt hävinnyt neljä peliä putkeen. Joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa TPS on voittanut kuusi tuoreinta.

”Olen tyytyväinen kahteen pisteeseen. Hyvärytminen alku, ja olimme pelin päällä. Kiekollisessa pelissä tuli virheitä”, sanoi TPS:n valmentaja Jussi Ahokas.

HPK:n johtomaalin teki viime kaudella TPS:ssä pelannut Eetu Liukas.

”Se oli meiltä kaksijakoinen suoritus. Toisen erän loppu ja kolmas erä olivat hyviä. Paljon sattui ja tapahtui. Viihdearvo oli kohdallaan”, sanoi HPK:n valmentaja Jarno Pikkarainen.

Pitkältä loukkaantumistauolta palannut HPK:n maalivahti Daniel Lebedeff joutui jättämään pelaamisen vain yhteen erään.

TPS:n luottovahti Lassi Lehtinen oli voiton takuumies 26 pelastuksella. Kylkiluuvamman takia lokakuun alusta sivussa ollut TPS:n hyökkääjä Lauri Korpikoski palasi perjantaina takaisin pelikuvioihin. Korpikoski kellotti paluumatsissaan peliaikaa yhteensä 15.22.

Vaasan Sportin alkukausi miesten on ollut varsin murheellinen. Vaasalaiset ovat pystyneet ottamaan voiton sieltä ja toisen täältä, mutta jatkumoa ei ole ollut.

Maajoukkuetauolta Sport on kuitenkin palannut väkevästi. Keskiviikkona vaasalaiset kaatoivat vieraissa Lahden Pelicansin ja jatkoivat voittokulkuaan perjantaina, kun Lappeenrannan SaiPa kaatui Vaasassa maalein 6–2.

Sport pystyi ensimmäistä kertaa tällä kaudella voittamaan kaksi peräkkäistä peliään.

”Mikä tärkeintä, otimme pisteet niin, että pystyimme ottamaan otteen takaisin heidän tasoitusmaaliensa jälkeen. Pystyimme puristamaan nopeasti johtomaalin”, Sport-luotsi Risto Dufva kertasi.

Sportin ruotsalaisvahvistuksella Axel Holmströmillä on kulkenut. Sportin ykkössentteri on tällä hetkellä viiden ottelun mittaisessa pisteputkessa (1+9=10).

Perjantai-illan kahdella syöttöpisteellään Holmström nousi pistepörssin piikkipaikalle ohi Karjala-turnauksessa loukkaantuneen Rauman Lukon Anrei Hakulisen. Sport julkaisi tehot 8+15=23 tällä kaudella keränneen Holmströmin kaksivuotisen jatkosopimuksen perjantaina.