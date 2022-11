Ladun lumetus on alkanut Oittaalla, toistakymmentä lumitykkiä jo käynnissä

Espoon laduista vastaava Petri Forsman arvioi, että Oittaalla voi päästä hiihtämään tulevana keskiviikkona.

Hiihtokauden alku on pääkaupunkiseudulla näillä näkymin vain muutaman päivän päässä.

Espoon Oittaalla 11 lumitykkiä on jauhanut lunta perjantai-illasta alkaen suoraan asfaltoidulle latupohjalle, jolle ensimmäinen latu syntyy verrattain nopeasti, koska lunta voi ruveta heti tykityksen jälkeen levittämään eikä sitä tarvitse siirtää paikasta toiseen.

Espoon laduista vastaava ulkoilupäällikkö Petri Forsman arvioi HS:lle, että tällä menolla Oittaalla pääsisi hiihtämään ensi viikon keskiviikkona, jos seuraavien päivien sääennusteet pitävät kutinsa.

Todennäköisesti aluksi on käytössä noin 750 metrin pituinen latu, kuten monena edellisenäkin talvena kauden alkajaisiksi.

”Varmaan tykitämme niin kauan kuin tätä pikkupakkasta riittää. Emme lähde aukaisemaan yhtään liian aikaisin vaan käytämme hyväksi nämä kaikki pikkupakkaset”, Forsman sanoi.

Forsmanin mukaan tavoitteena on tehdä saman tien noin 40 senttiä paksu lumipatja.

Vaikka pakkasta on vain muutama aste, sää on melko suotuisaa lumetukseen, koska ilma on nyt varsin kuivaa.

Jos viime päivien sääennusteet toteutuvat, viikonlopun aikana pääkaupunkiseudulle saattaa sataa jopa kymmenkunta senttiä luonnonlunta.

”Jos pakkanen pysyy, tykitys on käynnissä, vaikka lunta sataa. Jos lunta sataa oikeasti niin paljon, niin eiköhän me maanantaiaamuna lähdetä pohjaamaan noita uria”, Forsman sanoi viitaten Espoon muihin latureitteihin.

Forsman arvioi, että pohjaamisesta huolimatta luonnonlumella tuskin pystyy aluksi hiihtämään kunnolla, koska kyse on pakkaslumesta.

”Ekat lumet menevät pohjaukseen. Toivottavasti ei tule hirveästi plussaa perään, sillä silloinhan ne lumet sulavat. Jos lämpötila käy vain vähän plussalla, se voi olla hyväkin asia.”

Oittaalla lunta tykitetään suoraan asfaltoidulle pohjalle, eikä lunta tarvitse kuljettaa paikasta toiseen.

Forsmanin mukaan pohjaamista lähdetään tekemään ”vähän sinne sun tänne”, ja se tapahtunee aluksi 2–3 mönkijällä, jotka vetävät lunta prässääviä rullia.

”Pariin kolmeen kertaan ne urat pitäisi kaikki vetää. Sitten tasaisimmissa kohdissa voisi luisteluhiihto onnistua. Perinteisen uraa ei voi kymmenen sentin luonnonlumelle edes yrittää.”

HS ei lauantaina tavoittanut Helsingin ja Vantaan latuvastaavia kertomaan, onko lumetus alkanut myös Paloheinässä ja Hakunilassa.

Facebookissa toimivan Latutilanteen mukaan ympäri Suomea on lauantain tilanteen mukaan auki lähes 30 latua, joista valtaosa on tässä vaiheessa kautta maksullisia.