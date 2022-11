Tytär Silja Frost kuuli samaan aikaan Titanic-elokuvan tunnuskappaleen Helsingin metroaseman tunnelissa.

Hätäviestin ja ensimmäisen pelastuslautalta lähetetyn tekstiviestin välinen odottelu oli piinallinen hetki yksinpurjehtija Tapio Lehtisen omaisille ja hänen tiimilleen.

”Odotus oli ahdistavaa. Kun selvästi jotain oli pahasti pielessä, vaikutti todennäköiseltä, että Asteria-vene on saattanut upota. Oli epäselvää, mikä Tapion tilanne on, joten jouduimme kaikki varautumaan myös huonoihin uutisiin”, Lehtisen tytär Silja Frost sanoo.

Hänen mukaansa oli valtava helpotus, kun isältä saatiin lopulta ensimmäinen viesti. Sen jälkeen jännityksen vallassa ollut perhe uskoi, että kaikki järjestyy parhain päin.

”Keli [merellä] oli kuitenkin maltillinen. Kisakaverit Kirsten [Neuschäfer] ja [Abhilash] Tomy sekä lähin laiva olivat melko lähellä. Tapiolla on paljon kokemusta ja rautaiset hermot. Hänen sopeutumiskykynsä tilanteeseen kuin tilanteeseen on huippuluokkaa”, Frost sanoo perheen julkaisemassa tiedotteessa.

”Hän vaikutti jopa nauttineen lopulta yöstä lautalla ja nukkuneen yönsä paremmin kuin me kaikki muut Suomessa.”

Silja Frost (o.s. Lehtinen) on itse kokenut purjehtija. Hän voitti olympiapronssia Lontoossa vuonna 2012 Match racing -luokassa Silja Kanervan ja Mikaela Wulffin kanssa.

Frost kuuli isänsä haaksirikosta perjantaiaamun puhelimessa veljeltään Laurilta.

”Tilanteen absurdius konkretisoitui dramaattisella tavalla. Lähdin kävelemään metrolle päästäkseni Tapion äidin luokse. Helsingin Yliopiston aseman tunnelissa joku soitti samaan aikaan sellolla Titanicin tunnussäveltä. Tilanne tuntui täysin hullulta, joten My Heart Will Go On sen keskellä jopa nauratti. Onneksi tässä tarinassa on onnellisempi loppu.”

Pelastusoperaatiossa lauantaina aamupäivällä Lehtinen pääsi ensin kilpakumppaninsa Kirsten Neuschäferin kyytiin ja sieltä edelleen paikalle tulleeseen rahtialukseen Darya Gayatriin.

Myös Lehtisen pelastuslautta nostettiin rahtilaivalle, joka on matkalla kohti Kiinan Rizhaon satamaa. Kisajärjestäjien eli Golden Globe Race -tiimi seurasi pelastusoperaation onnistumista lentokoneesta.

Suomessa pelastusoperaation onnistumista seurasi Lehtisen purjehdustiimi, jonka kanssa hänen on tarkoitus lähteä Galiana-veneellä seuraavaan purjehduskisaan syksyllä 2023.

”Odotus oli kauheaa, mutta jahka ensimmäisestä säikähdyksestä selvittiin, oli mahtavaa nähdä purjehdusmaailman kollegiaalisuus. Ei ollut epäilystäkään siitä, etteivätkö kisakumppanit lähtisi pelastustoimiin”, Lehtisen tiimipäällikkö Pia Grönblom sanoo.

Lehtisen tiimin kriisiviestintä järjestäytyi välittömästi, kun hätäviesti tuli. Grönblom oli reaaliaikaisessa yhteydessä kisaorganisaatioon. Suomessa viestinnästä vastasi Samuel Sorainen.

”Tapio oli pelastuslautallakin oma itsensä, huumoria sopivasti viljellen. Tiedän, että hän halusi myös pitää perheensä ja meidät rauhallisina ja toisaalta lyhytviestien lähetys teki varmasti hyvää myös hänen itsensä ajatuksille”, Grönblom sanoo.

Lauantaina iltapäivällä tiimi odotti vielä yhteyttä rahtialukseen kuullakseen Lehtisen meriselityksen. Yhteyden kanssa oli kuitenkin vaikeuksia.

”Tapion oma satelliittipuhelin on rikkoutunut tai pudonnut koettelemuksen keskellä. Saimme laivalta tekstiviestin, jossa Tapio kertoi käyneensä suihkussa, saaneensa kuivat vaatteet ja lämmintä keittoa syödäkseen. Pyrimme järjestämään laajemman yhteisen keskusteluhetken, mutta sen ajankohtaa emme lähde vielä arvailemaan”, Grönblom sanoo.