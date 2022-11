Riia Pallari putosi toiselta kierrokselta mutta yllätti itsensäkin Levin pujottelussa.

Alppihiihdon supertähti Mikaela Shiffrin otti uransa 75. voiton maailmancupissa, kun tämän kauden ensimmäinen naisten osakilpailu laskettiin lauantaina Levillä.

Voitto oli amerikkalaiselle Shiffrinille jo viides Levillä. Niistä ensimmäisen hän saavutti jo yhdeksän vuotta sitten 18-vuotiaana. Hän on voittanut noin joka kolmannen starttinsa maailmancupissa kymmenen vuoden aikana.

Shiffrin nousi pujottelun voittoon avauskierroksen kolmannelta sijalta.

”Tein toisella kierroksella kaiken mitä toivoin. Joskus se ei toimi, mutta tänään se onnistui. Olen siitä erittäin tyytyväinen”, Shiffrin sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Tällä kaudella Shiffrinillä on mahdollisuus ohittaa maannaisensa Lindsey Vonn mc-voittojen määrässä. Vonnilla on koossa 82 voittoa.

”Jokainen voitto on vaikea saavuttaa. Saan motivaatiota siitä, että minulla on mahdollisuus voittaa, mutta enemmänkin siitä, mikä tunne minulla on, kun lasken riittävän hyvin voittaakseni”, Shiffrin sanoi Ylelle.

Riia Pallari jäi 0,37 sekuntia paikasta toisella kierroksella.

Suomen naiset eivät yltäneet toiselle kierrokselle eli 30 parhaan joukkoon.

Karsinnan kautta neljännen paikan Suomen joukkueeseen saanut Riia Pallari oli lauantain iloinen yllättäjä.

Vasta uransa kolmanteen mc-osakilpailuun startannut Pallari laski sijalle 37 ja jäi toisen kierroksen paikasta ainoastaan 0,37 sekuntia.

19-vuotias Pallari starttasi viimeistä edellisenä lähtönumerolla 74.

”Yllätyin, että se (lasku) tuli noin kovaa. Yläosassa oli vähän vaikeuksia päästä rytmiin, mutta jyrkällä oli vauhtia. Tämä oli ehdottomasti oman uran paras suoritus”, joukkuetovereiltaan onnitteluhalaukset saanut Pallari iloitsi maalialueella.

Rovaniemeläisurheilija debytoi maailmancupissa viime vuonna juuri Levillä ja laski loppukauden pääasiassa FIS-kisoja.

”Tämä antaa paljon lisää motivaatiota painaa eteenpäin. Nyt näki, että vauhtia on tullut laskemiseen lisää. Huomista (sunnuntain kisaa) ajatellen ne muutamat kymmenykset saa pois ylätasaiselta, että saa kummuista vielä enemmän vauhtia.”

Suomen muusta nelikosta Erika Pykäläinen ja Riikka Honkanen taipuivat kärkinimelle vajaat 3,5 sekuntia. Pykäläisen sijoitus oli 47:s, viime viikolla koronataudin sairastanut Honkanen oli 51:s.

”Missasin neljä treeniä tässä ”bläkissä” (kisarinne Levi Black), mikä on aika paljon. Ei ollut ihan optimaalisin valmistautuminen, kun en tehnyt mitään viiteen päivään. Makasin sängyssä ja istuin tuolissa. Olen kyllä palautunut koronasta ihan hyvin”, viime vuonna Levillä pisteille laskenut Honkanen sanoi.

Neljäs suomalaislaskija Charlotte Henriksson (sijoitus 58:s) teki rinteen jyrkässä osassa virheen ja taipui kärjelle yli kuusi sekuntia.