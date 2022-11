O’Sullivan putosi Britannian mestaruusturnauksesta puolivälierissä.

Snookerin Britannian mestaruusturnauksessa Yorkissa koettiin perjantaina poikkeuksellinen puolivälieräottelu. Kiinan Ding Junhui voitti lajin supertähden, maailmanlistan ykkösen Ronnie O’Sullivanin puhtaasti erin 6–0.

Kaiken lisäksi ottelun viimeisimmissä neljässä erässä O’Sullivan sai yhteensä vain neljä pistettä.

46-vuotias O’Sullivan ei ollut koskaan aiemmin 30-vuotisella urallaan hävinnyt Britannian mestaruusturnausta vastaavin luvuin.

”Oli hienoa nähdä Dingin pelaavan hyvin. Luulen, että olemme kaikki Dingin faneja”, O’Sullivan sanoi ottelun jälkeen The Guardianin mukaan.

”Olen ollut mukana 30 vuotta, ja olen saanut muutamia iskuja matkan varrella.”

35-vuotias Ding on maailmanlistalla 38:s. Hän on voittanut Britannian avoimet kolme kertaa, mutta vuoden 2019 voiton jälkeen hänen uransa on ollut laskusuunnassa.

The Guardian julistikin, että Dingin murskavoitto on yksi suurimmista šokeista urheilussa moneen vuoteen.

Ding kohtaa lauantain välierässä Tom Fordin. Toisessa välierässä pelaavat Jack Lisowski ja Mark Allen.