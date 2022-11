Fifa ilmoitti lauantaina, millaisia teemoja kapteenien käsivarsinauhoissa saisi olla.

Englannin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Harry Kane ja Wales kapteeni Gareth Bale aikovat käyttää OneLove-sateenkaarinauhaa MM-otteluissa Qatarissa. Kapteenit uhmaavat ratkaisullaan Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa, joka lauantaina esitteli, millaisia kapteeninnauhoja kisoissa pitäisi käyttää.

Asiasta kertoo The Guardian.

Fifa julkaisi lauantaina ”sosiaalisen kampanjansa” ja pyysi kaikkia kapteeneja käyttämään eri kapteeninnauhaa jokaisessa ottelussaan. Fifan kampanjan viestit ovat ”jalkapallo yhdistää maailman”, ”jaa ateria” ja ”pysy liikkeessä”.

Fifa julkaisi kampanjansa vasta nyt päivää ennen ensimmäistä MM-ottelua, vaikka useat joukkueet ovat kuukausia sitten pyytäneet Fifalta lupaa käyttää sateenkaarinauhoja. Sateenkaarinauhoilla puolustetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Sekä Englanti että Wales yllättyivät Fifan viime hetken tempauksesta. Molempien maiden palloliitot ilmoittivat, että he eivät luovu sateenkaarinauhoista, vaikka Fifa todennäköisesti lätkäisee niille sakot.

Fifan puheenjohtajalta Gianni Infantinolta myös kysyttiin lauantaina, miksi Fifa ei tue sateenkaarinauhoja.

”Meillä on selkeät säännöt käsivarsinauhoista. Käymme kampanjoita eri aiheista, jotka ovat yleismaailmallisia. Meidän on löydettävä aiheita, joista jokainen voi pitää kiinni. Se on meille tärkeää”, Infantino sanoi.

Samaa sukupuolta olevien suhteet ovat laittomia Qatarissa. Kisajärjestäjät ja Fifa ovat vakuuttaneet, että kaikki ovat tervetulleita kisoihin. The Guardianin mukaan ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että esimerkiksi samaa sukupuolta olevat saisivat pitää toisiaan kädestä kiinni ilman rangaistusta MM-kisojen aikana.

Lue kaikki MM-kisajutut täältä.