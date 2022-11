Fifan pomo laukoi taas suustaan käsittämättömiä typeryyksiä ja siihen on selkeät syyt

Fifan puheenjohtajien lausunnoissa on vuosikymmenten ajan ollut selvä logiikka, kirjoittaa Janne Oivio.

”Mitä se Gianni Infantino taas oikein tekee? Tyhmähän se on kun tuollaisia puhuu!”

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Infantino piti lauantaina lehdistötilaisuuden, joka sai taas monet haukkomaan henkeään. Sveitsiläinen haukkui eurooppalaiset ja puolusti jälleen kerran asuinmaataan Qataria sekä maan kisaisäntiä.

Infantino kertoi myös ymmärtävänsä sorrettuja vähemmistöjä, koska häntä kiusattiin lapsena koulussa.

”Tänään tunnen itseni qatarilaiseksi, tänään tunnen itseni arabiksi, tänään tunnen itseni afrikkalaiseksi, tänään tunnen itseni homoksi, tänään tunnen itseni vammaiseksi, tänään tunnen itseni siirtotyöläiseksi”, Infantino listasi

Infantino viihtyy hyvin Vladimir Putinin ja MBS:n seurassa.

Kaikista Infantinon töräyksistä yhdessä oli hyvin hienovarainen järjen siemen – eikä Infantino varmastikaan edes tarkoittanut sitä.

”Kun katsomme, mitä me eurooppalaiset olemme tehneet viimeisten 3 000 vuoden aikana, meidän pitäisi pyytää anteeksi tekosiamme seuraavien 3 000 vuoden aikana eikä saarnata moraalista”, Infantino sanoi.

Infantino on oikeassa siinä, että Euroopalla on mm. kolonialismin ja imperialismin seurauksena sormensa pelissä epätasa-arvossa, rasismissa ja kaikenmuotoisessa syrjinnässä maailman jokaisessa kolkassa.

Mutta eihän Infantino oikeasti tätä ajanut takaa. Hän ainoastaan käytti historiaa selityksenä sille, miksi nytkään ei tarvitsisi tehdään yhtään mitään.

Infantino hyökkää ihmisoikeusasian kimppuun samanlaisella vimmalla kuin miesasiamies ilmaantuu keskusteluun, jossa vihjaistaan etäisesti vaikkapa kasvissyönnistä, rasismista tai sukupuolten epätasa-arvosta.

Villakoiran ydin on aina sama: jos välittää yhdestä asiasta, on pakko välittää kaikista asioista samaan aikaan, tai muuten on tekopyhä surkimus – hyvesignaloija.

Jos esimerkiksi Qatarin protestointi ei korjaa Qatarin ongelmia kertaheitolla ja pysäytä samalla ilmastonmuutosta, niin se on turha ja typerä protesti, koska maailmassa on muitakin ongelmia. Ja niin edelleen.

Mutta miksi Infantino tekee näin? Vastahan hän sotki näppinsä Ukrainan sotaan ja antoi namupassin Vladimir Putinille. Miksi hän laukoo kerta toisensa jälkeen käsittämättömiä kommentteja?

Vastaus on yksinkertainen: se on karkeasti arvioituna 90 prosenttia hänen työnkuvastaan Fifan puheenjohtajana.

On väärä lähtökohta ajatella, että Infantino on idiootti ja puhuu todellisuudesta irtaantuneena läpiä päähänsä. En kuulu Giannin lähipiiriin, mutta voin vannoa, ettei hän itsekään usko puoliakaan, mitä sanoo.

Kun Infantino astuu Putinin, Venäjän tai Qatarin kuvotushallinnon tekojen ja puheiden suojaksi, hän on kuin ihmiskilpi. Tai ehkä pikemmin roiskeläppä – eikä edes se pizzaversio.

Jos jalkapallo olisi Paavimobiili, ei Infantino seisoisi lasin sisäpuolella – hän on se suojalasi. Lasin sisällä, suojassa, seisovat kaikki ne tahot, jotka antavat Fifalle rahaa: tv-yhtiöt, sponsorit, kisaisännät sekä kaikenkarvaiset hirmuhallitsijat ja miljardöörit, jotka syytävät miljardeja globaaliin jalkapalloon.

Ilman miljardejaan Fifalla ei olisi sitä vaikutusvaltaa, joka nostaa liiton nokkamiehet samoihin pöytiin maailman johtajien kanssa.

Jonkun pitää siirtää huomio toisaalle, suojella näitä tahoja ulkopuolelta tulevalta kritiikiltä, tutkivilta journalisteilta, ihmisoikeusaktiiveilta ja kaiken maailman kateellisilta rapaa roiskuttavilta kampittajilta, jotka selvästikin vain haluavat pilata koko maailman kivat bileet tylsillä faktoillaan.

Se on Infantinon työ. Aivan samoin kuin aiemmin se oli Sepp Blatterin ja häntä ennen Joao Havelangen moraaliton, vastenmielinen työ. Fifan luomassa maailmassa jonkun se on tehtävä.

Putin ja Infantino olivat erityisen hyvää pataa Venäjän MM-kisojen aikaan 2018.

Sepp Blatter joutui setelisateeseen kesken lehdistötilaisuuden.

Muistatteko vielä, kun tasaisin väliajoin Blatter tyrmistytti maailmaa mitä typerimmillä jutuillaan?

Niin kauan kuin Blatter oli Fifan nokkamies, hän puolusti henkeen ja vereen Qatarin kisoja – hänen oikea mielipiteensä kisoja vastaan paljastui vasta myöhemmin.

Blatter myös sanoi, että naisten pitäisi pelata niukemmissa peliasuissa ja ilmoitti, että Qatarissa homoseksuaalien vain kannattaisi olla harrastamatta seksiä. Ja niin edelleen.

Ei ole sattumaa, että moni Blatterin hämmentävistä suusammakoista törähti sellaiseen ajankohtaan, kun Fifaan tai sen sidosryhmiin liittyi erinäisiä skandaaleja tai selkkauksia. Joita oli usein.

Roiskeläppä teki tehtävänsä. Hän varasti otsikot, jotta skandaalit jäivät vähemmälle huomiolle. Kura pysyi poissa rahamiesten vaatteilta.

Likaisesta työstä maksetaan miljoonaluokan palkkaa. Joka paikkaan lennetään yksityiskoneilla, lahjat ovat ylellisiä ja kohtelu kuin maailman suurimmilla johtajilla.

Jalkapallon nokkamiehen harteille suotu vaikutusvalta ei lankea hallitsijalleen ilman haittapuolia, joilla joutuu häpäisemään itsensä ja alittamaan jokaisen mahdollisen riman.

Ja jokainen, joka siihen hommaan lähtee, joko tietää sen tai saa oppia sen todella nopeasti.

Gianni Infantinoa rooli ei tunnu häiritsevän. Kuin todistaakseen asian hän muutti ennen kisoja Qatariin asumaan – varmastikin ihmisoikeustilanteen kehittäminen mielessään.

Fifan pomot eivät ainoita urheilujohtajia tässä roolissa. Erityisen tunnettu roiskeläppä on myös toisen jalkapallon, sen amerikkalaisen version, NFL:n Roger Goodell.

Hän on kuin jenkkien versio Infantinosta tai Blatterista, hölmöksi luultu suojakilpi, joka pitää hämärästi seurojaan pyörittävät miljardöörit ja liigan pääsponsorit kauempana otsikoista omilla toimillaan.

Goodellin liksa tosin voisi saada Infantinonkin punastumaan. NFL:n johtamisesta tienaa noin 30–40 miljoonaa taalaa vuodessa.

Eikä Goodellin edes tarvitse paiskata kättä Vladimir Putinin kanssa.

Gianni-parka, edes kaikkia roiskeläppiä ei ole luotu tasa-arvoisiksi.