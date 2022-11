Messiä ja Ronaldoa ei ole totuttu näkemään yhteiskuvissa.

Lauantain sosiaalisen median kovimmasta hitistä ei juuri tarvitse kiistellä. Jalkapalloilija Cristiano Ronaldon Instagram-tilillä tykkäyksiä on yli 13 miljoonaa ja jalkapalloilija Lionel Messin Instagramissa yli 11 miljoonaa.

Molemmat ovat julkaisseet sosiaalisen median kanavissaan saman valokuvan. Kuva on jo sikälikin harvinainen, että kaksikko on saatu yhteiskuvaan. Yleensä heistä on yhteiskuvia vain silloin, kun he sattuvat pelaamaan vastakkain jalkapallo-ottelussa.

Kuva ja siinä oleva asetelma on niin yllättävä, että sitä voisi luulla väärennökseksi.

Kyseessä on kuitenkin tähtivalokuvaaja Annie Leibovitzin ottama mainoskuva ranskalaiselle luksusbrändi Louis Vuittonille. Kuvassa Messi ja Ronaldo ovat siviilivaatteissa ja pelaavinaan šakkia laukun päällä.

Kuvaan käytetty rahasumma lienee yksi suurimmista, mitä yhteen mainoskuvaan on budjetoitu.

Molemmat tähtipelaajat valmistautuvat parhaillaan alkaviin jalkapallon MM-kisoihin. Messi on Argentiinan ja Ronaldo Portugalin joukkueen kapteeni.