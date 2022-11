Messi ja Ronaldo ikuistettiin šakkilaudan ääressä Louis Vuittonin mainoksessa.

LAUANTAINA sosiaalisen median kovin hitti oli Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin yhteiskuva, jonka oli ottanut tähtivalokuvaaja Annie Leibovitz. Kuvaustilanteesta otettu video herättää kuitenkin kysymyksen, oliko kuva sittenkään aito.

Myös HS uutisoi kuvasta lauantaina.

Kyseessä on Leibovitzin ottama mainoskuva ranskalaiselle luksusbrändi Louis Vuittonille. Kuvassa Messi ja Ronaldo ovat siviilivaatteissa ja pelaavinaan šakkia Louis Vuitton -laukun päällä.

Ronaldo ja Messi julkaisivat saman valokuvan sosiaalisen median kanavissaan. Kuva on jo sikälikin harvinainen, että kaksikko on saatu yhteiskuvaan. Yleensä heistä on yhteiskuvia vain silloin, kun he sattuvat pelaamaan vastakkain jalkapallo-ottelussa.

Sunnuntaina Louis Vuitton julkaisi Youtubessa videon kuvauksista, mutta video poistettiin pikaisesti. Syytä poistamiselle ei ilmoitettu.

Moni oli kuitenkin ehtinyt ottamaan videon talteen, ja siitä saattaa selvitä syy poistoon. Minuutin ja 12 sekuntia kestävällä videolla ei nimittäin näy kertaakaan, että Messi ja Ronaldo olisivat olleet kuvauksissa yhdessä.

Sen sijaan videolla näkyy kohta, jossa Messi istuu yksin šakkilaudan ääressä. Lisäksi yhdessä kohtaa taustalla tietokoneen näytöllä näkyy kuvia, joissa Messi ja Ronaldo ovat julkaistun kuvan asennoissa, mutta yksin laudan ääressä.

Louis Vuitton on poistanut Youtubesta videon kuvauksista, mutta moni ehti tallentaa videon ennen sen poistoa. Videolla näkyy Messin ja Ronaldon kommenttien lisäksi kohtia, jotka herättävät epäilyn lauantaina julkaistun kuvan aitoudesta.

Varmuutta ei siis ole, onko julkaistu kuva aito vai ei.

Molemmat tähtipelaajat valmistautuvat parhaillaan alkaviin jalkapallon MM-kisoihin. Messi on Argentiinan ja Ronaldo Portugalin joukkueen kapteeni.