Kisojen isäntämaa Qatar pelasi MM-kisojen avausottelussa. Silti katsomot eivät olleet täynnä.

Jalkapallon MM-turnaus alkoi sunnuntaina isäntämaa Qatarin kannalta heikosti.

Isäntämaa kohtasi MM-kisojen avausottelussa Ecuadorin. Kyyti oli Qatarin kannalta kylmää – Ecuador oli kentällä omaa luokkaansa ja voitti lukemin 2–0.

Parantamisen varaa jäi myös katsomon puolella. MM-avaus pelattiin 60 000 katsojaa vetävällä Al Baytin stadionilla. Se sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Qatarin pääkaupungista Dohasta.

Jalkapallon MM-kisojen avausottelu on tapahtuma, jossa on totuttu siihen, että katsomot ovat ääriään myöten täynnä. Katsomot ovat olleet avausmatseissa täynnä erityisesti sen takia, että kisojen isäntämaa on perinteisesti ollut avausottelun toisena joukkueena.

Al Baytin stadionilta välitetyssä tv-lähetyksessä pyrittiin luomaan mielikuva, että katsomot pullistelivat avausottelussa Qatarissakin. Kuviin poimittiin pääsääntöisesti katsomonosia, joissa yleisöä oli runsaasti.

Uutistoimisto Reutersin kuvat kuitenkin paljastavat totuuden. Ainakin toisella puoliajalla stadionilla oli todella paljon tyhjiä penkkejä. Qatar oli ensimmäisen jakson jälkeen 0–2-tappiolla.

Lehtereillä oli tilaa MM-avauksessa.

Tyhjiin penkkeihin kiinnitti huomionsa myös muiden muassa New York Timesin toimittaja Tariq Panja. Hän julkaisi ottelun toisen jakson aikana Twitterissä kuvia lehtereiltä.

”Minne kaikki ovat häipyneet?” Panja kirjoitti kuvien yhteyteen.

Qatar–Ecuador oli MM-kisojen avauspäivän ainoa peli. Maanantaina kisat jatkuvat kolmella ottelulla.