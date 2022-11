Kun vuoden 2022 jalkapallon MM-kisat myönnettiin Qatarille joulukuussa 2010, toimi Suomen Palloliiton puheenjohtajana nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa päätti poikkeuksellisesti kerralla kaksien kisojen järjestäjät.

”Se oli ainutlaatuista. Jälkeenpäin voi ajatella, että Qatarille pelattiin aikaa valmistautua kisoihin, ja asia oli hyvin pohjustettu”, Niinistö arvelee noin 12 vuotta myöhemmin.

”Pieni sisäpiiri päätti silloin asioista, mutta sittemmin valtaa pitävien joukko on merkittävästi laventunut.”

Varsinkaan ihmisoikeuksien näkökulmasta valinnat eivät menneet aivan nappiin, kun vuoden 2018 kisatkin myönnettiin Venäjälle. Myös syytökset valintaprosessiin kytkeytyneestä korruptiosta levisivät nopeasti.

Nykyään Fifan noin parinkymmenen jäsenen hallituksen sijaan kisoista päättävät yleiskokouksessa jäsenliitot, joista jokaisella on yksi ääni.

”Muutos on erittäin tervetullutta, koska se heikentää huomattavasti mahdollisuuksia kaikkeen hämärämiesten toimintaan. Päättäjiä on nyt niin paljon”, Niinistö sanoo.

Niinistö jätti Palloliiton puheenjohtajan tehtävät alkuvuodesta 2012, kun hänet valittiin ensimmäistä kertaa presidentiksi. Sittemminkin hän on ollut hyvin yleinen näky jalkapallokatsomoissa muun muassa Suomen maaotteluissa.

Maanantaina aamupäivällä tien päältä tavoitettu Niinistö kertoi ehtineensä katsoa osan sunnuntaisesta MM-kisojen avausottelusta, jossa Ecuador voitti isäntämaa Qatarin.

”Ehdin nähdä osan ottelusta. Tunnelma oli omituinen”, Niinistö arvioi.

”Täytyy katsoa, pystynkö jatkossa pidättäytymään ruudun ääreltä.”

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino piti lauantaina lehdistötilaisuudessa pitkän puheen, joka puhutti ja ihmetytti ympäri maailmaa.

Mitä ajattelette nyt Qatarin kisoista?

”On kaksi eri maailmaa: futaajien maailma ja tämä toinen maailma, johon liittyy Fifan rakenteelliset heikkoudet ja suuret epäselvyydet. Kaksi sellaista maailmaa, joiden ei ikinä pitänyt olla toistensa kanssa tekemisissä.”

”Toinen niistä on upea ja pitää sisällään paljon henkistä sisältöä ihmisille. Tämä Fifan ja Qatarin luoma maailma on sitten aivan kuin toiselta planeetalta”, Niinistö kuvailee.

”Qatarin kohdalla on tehty melko luonnottomia ratkaisuja, kuten rakennettu stadioneita aavikolle. Mutta ennen kaikkea se tapa, jolla ne on tehty ja jolla vierastyöläisiä on kohdeltu, on karu.”

Fifan nykyinen puheenjohtaja Gianni Infantino piti kisojen alla puheen, jonka mukaan Qatariin ja erityisesti sen ihmisoikeus­tilanteeseen kohdistunut arvostelu on ollut perusteetonta. Hän syytti länsimaita tekopyhyydestä.

Infantino myös kertoi tietävänsä, miltä tuntuu olla sorrettu, koska häntä kiusattiin punaisen tukan ja pisamien takia. Sen jälkeen hän listasi vähemmistöjä, joihin hän tuona lauantaina tunsi kuuluvansa.

”Se oli suuresti hämmentävää. Infantinon puhe toi karmealla tavalla esiin sen, kuinka etäällä nämä kaksi maailmaa ovat toisistaan”, Niinistö kritisoi.

” ”Sepp Blatter säikähti sitä julkista menoa sen verran, että hän lupasi, että seuraavat kisapaikkojen päätökset käsitellään yleiskokouksessa.”

Kohuttujen kisojen myöntämistä seuranneena kesänä Fifa piti Sveitsin Zürichissä vuosittaisen yleiskokouksensa. Niinistö kertoo pitäneensä Fifan hämärä­peräisestä toiminnasta ”pahaa ääntä” jo Uefan valmistelevassa kokouksessa.

Ennen Zürichiä Niinistö kokoontui yhdessä muiden Pohjoismaiden liittojen johdon kanssa. He sopivat, että Tanskan liiton puheenjohtaja Allan Hansen toimisi heidän yhteisenä hyvin kriittisenä äänitorvenaan.

Pohjoismaat vaativat Hansenin suulla muun muassa puolueetonta ja läpinäkyvää tutkintaa lahjonta- ja korruptiosyytöksistä. He totesivat edellisten viikkojen ja kuukausien tapahtumat kiistatta vahingoittaneen Fifaa.

”Kokouksessa myös Englanti oli hyvin näreissään, mutta muuten kritisoivia puheenvuoroja ei juuri ollut – vaikka korruptioväitteet olivat olleet kisojen myöntämisen jälkeen isosti esillä”, Niinistö kummastelee.

Niinistö uskoo kokouksessa esitetyllä "rähjäämisellä”, mutta erityisesti median ja suuren yleisön ennen kokousta ylläpitämällä kritiikillä olleen konkreettinen vaikutus siihen, että kisajärjestäjien valintatapaa muutettiin huomattavasti.

”[Fifan silloinen puheenjohtaja] Sepp Blatter säikähti sitä julkista menoa sen verran, että hän lupasi, että seuraavat kisapaikkojen päätökset käsitellään yleiskokouksessa.”

Äänestystulokset ovat myös avoimia. Esimerkiksi Suomen ääni meni vuoden 2026 kisaisäntää valittaessa Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan yhteishakemukselle, joka lopulta myös voitti äänestyksen selvällä erolla Marokkoon.