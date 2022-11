Marko Anttola oli Mika Myllylän suksihuoltaja. Nyt valmentaa poikaansa Niko Anttolaa, joka kuuluu ikäisissään maailman parhaisiin hiihtäjiin.

Kun Rukan maailmancupissa hiihdetään viikonloppuna normaalimatkojen kilpailuja, yleisön joukossa on viisikymppinen mies, jolla on kahden tai jopa kolmen hiihtäjä­sukupolven yli ulottuvia kokemuksia suomalaisesta huippuhiihdosta.

Torniolainen Marko Anttola osaa kuvitella, millaisia suorituspaineita Iivo Niskasen henkilökohtaiset suksihuoltajat ovat saattaneet kokea. Anttola toimi 1990-luvun lopulla vastaavassa roolissa suomalaisen hiihdon sen ajan supertähden Mika Myllylän suksihuoltajana.

Anttola oli Myllylän luottomies tämän saavuttaessa vuonna 1998 olympiavoiton ja vuotta aiemmin ensimmäisen neljästä MM-kullastaan.

Rukalla Anttolan huomio kiinnittyy erityisesti siihen, miten pärjää Suomen joukkueen nuorin hiihtäjä, vasta 19-vuotias Niko Anttola.

Marko Anttola on Niko Anttolan isä ja valmentaja. Tämä on syy, miksi hän on palannut suomalaiseen huippuhiihtoon uudessa roolissa.

” ”Aika pianhan olin oppipoikana.”

Marko Anttolan tie maajoukkueen huoltoryhmään ja Myllylän suksihuoltajaksi on sattumiin perustuva ajautumistarina.

Jyväskylästä lähtöisin oleva Anttola saavutti juniorina puoli tusinaa SM-mitaleita ja eteni B-maajoukkueeseen.

”Se ei kuitenkaan enää lähtenyt. Tuli terveysongelmia. En tiedä vieläkään kunnolla, mitä siinä tuli. Varmaan ylirasitusta ja saattoi olla mykoplasmaa, jota ei silloin tunnettu kunnolla. Kun ei kulkenut, päätin lopettaa.”

Anttola on samaa vuonna 1968 syntyneiden ikäluokkaa kuin esimerkiksi Jari Isometsä. Myllylä oli vuoden nuorempi.

Vain vuosi lopettamisen jälkeen Anttola tuli maininneeksi silloiselle maajoukkueen huoltopäällikölle Petri Roligille, että voisi olla käytettävissä suksihuoltoon, jos tarvetta ilmenee.

”Aika pianhan olin oppipoikana, ja seuraavana talvena olin jo täysipäiväisesti maajoukkueen huollossa, kun oli Albertvillen olympialaiset.”

Marko Anttola (vas.) ja Mika Myllylä (oik.) neuvonpidossa maaliskuussa 1998 Oslossa.

Seuraavina vuosina Anttola teki opiskelun ohella keikkatöitä suksihuoltajana. Kaudella 1994–1995 Anttola aloitti Myllylän huoltajana, ja vuodesta 1996 lähtien hän oli jälleen päätoimisesti mukana saatuaan opinnot päätökseen.

Tuolloin alkoi tiiviimpi yhteistyö Myllylän kanssa.

”Kaudesta 1996–1997 lähtien kiersin käytännössä kaikki kisat”, Anttola kertoo.

Hän luopui pestistä Myllylän huoltomiehenä vuoden 1998 Naganon olympiavoiton jälkeen.

”Ajattelin, että pitäisi tehdä niin sanotusti joitain oikeitakin töitä, ja sainkin koulutusta vastaavia hommia”, sanoo logistiikka­insinööriksi opiskellut Anttola.

” ”Niiltä vuosilta on aika tunteikkaita muistoja.”

Anttola oli mukana pikakomennuksella vielä vuonna 1999 Ramsaun MM-kisoissa, joissa Myllylä saavutti kolme kultaa. Niissä kisoissa Myllylän huoltomiehenä oli jo Mauri Myllylahti.

”Sitten jäin kokonaan pois”, Anttola sanoo.

Hänelle jäi hyviä muistoja Myllylän luottomiehenä toimimisesta.

”Marko tuntee meikäläisen suksikaluston paremmin kuin minä itse. Häneen voin luottaa sataprosenttisesti”, Myllylä kertoi HS:lle marraskuussa 1996.

”Niiltä vuosilta on aika tunteikkaita muistoja”, Anttola toteaa.

”Tietenkin voitot Trondheimissa ja Naganossa olivat parhaita juttuja. Mikan ensimmäinen MM-kulta oli kova juttu, koska ensimmäinen on aina ensimmäinen.”

Trondheimissa Myllylä voitti norjalaisen jättiyleisön edessä ja vesisateessa 50 kilometrin hiihdon (p).

Tuolloin Anttola kertoi medialle, että voittoisan suksiparin profiilia oli muutettu, mutta sen tarkempia tietoja asiasta ei herunut.

Myöhemmin hän on paljastanut, että kyse oli niin sanotusta saunottamisesta: sukset pantiin ennen kisaa lämpöpussiin, jota käytettiin voiteiden imeyttämiseen.

”Se oli iso onnistuminen. Naganon 30 kilometriä oli olosuhteiden puolesta helvetin vaikea”, Anttola muistelee japanilaista räntäsadetta.

”Silloin pärjättiin koko joukkueena aika hyvin.”

Marko Anttola suksitesteissä ennen Naganon olympialaisten 30 kilometrin kilpailua, jonka Mika Myllylä voitti.

Myllylän elämä päättyi surullisesti jo 41-vuotiaana vuonna 2011.

”Mika oli äärimmäisen kova urheilija. Oikeastaan vähän sellainen taiteilijapersoona. Hyvin omalaatuinen. Kova karpaasi. Mahtava tyyppi. Oli hienoa tehdä hänen kanssaan hommia”, Anttola sanoo.

Hän kertoo olleensa Myllylän kanssa yhteydessä tämän uran päättymisen jälkeen.

”Muutaman kerran soiteltiin ja nähtiinkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tiesin, että hänellä oli vaikeuksia. Mikan kuoleman jälkeen olen muistellut enemmänkin meidän yhteisiä juttuja... Ei pysty oikein puhumaankaan niistä”, Anttola sanoo liikuttuneena.

Maajoukkuehommien jäätyä taakse Anttolan elämään kuului perheen perustamista, työtä logistiikka-alalla ja talon rakentamista. Anttolan lapset Ella ja Niko syntyivät vuosina 1999 ja 2003.

Nykyisin Anttola työskentelee talouspäällikkönä Pohjaset-konsernissa. Hiihtoa hän ei missään vaiheessa unohtanut, ainakaan omana harrastuksena.

”Ainoa talvi, jolloin en hiihtänyt metriäkään, oli silloin kun rakennettiin taloa Tornioon. Se lähti uudestaan nousuun, kun lapset innostuivat hiihtämään ja jopa kilpaa. Sitten ollaan tässä tilanteessa.”

” ”Nyt näyttää toki aika hyvältä.”

Kymmenkunta vuotta sitten Anttola palasi tekemään suksihuoltoa kotimaan kisoissa ja muutama vuosi myöhemmin satunnaisia keikkahommia maajoukkueeseen. Hän oli jopa mukana Lahden MM-kisoissa vuonna 2017.

”Ihan mukavia kokemuksia pitkästä aikaa.”

Anttola muistelee Nikon olleen 16–17-vuotias, kun alkoi näkyä merkkejä, että pojalla voisi olla eväitä päästä hiihtäjänä pidemmällekin.

”Silloin ehkä näytti siltä, että vauhti rupesi riittämään ylempiinkin sarjoihin verrattuna, mutta eihän sitä tiedä vieläkään, kuinka pitkälle kykenee. Matkan varrellahan voi käydä vaikka mitä. Nyt näyttää toki aika hyvältä.”

Marko Anttola kertoo, että jo ensimmäiset mattotestit noin 16-vuotiaana osoittivat Nikon hapenottokapasiteetin olevan hyvä.

”On siihen tullut kehitystäkin. Maksimimillit ovat olleet jo pari vuotta kohtuutasolla. Se mahdollistaa paljon, mutta ei se kuitenkaan avaa suorituskykyä, vaan sen päälle pitää tehdä pirusti töitä.”

Marko Anttola arvioi, että Niko Anttola lähtee Rukan kilpailuihin hyvästä perustilanteesta.

Oman pojan valmentamisen yhteydessä Marko Anttola on suorittanut Hiihtoliiton valmentajakoulutuksia.

”Ne antoivat aika paljon, ja tietysti olen keskustellut paljon eri valmentajien kanssa. Kun olen seurannut huippuhiihtoa aika pitkään, siitä on sellainen oma kokemuksensa. Tietää, mitä se vaatii, jos haluaa hiihtää kovaa. Ei se ihan läpsyttelemällä tule. Pitää tehdä kovaa perustyötä.”

Jos tämän kauden suunnitelmat toteutuivat, Niko Anttolan harjoitusmäärä kasvaa yli 800 tuntiin.

”Sitä on tietoisesti lisätty. Kesällä on ollut ihan oikeaa hiihtäjän harjoittelua. On pystytty tekemään tehoja normaalisti, ja määrät ovat olleet hyvällä tasolla”, Marko Anttola kertoo.

”Se rupeaa kääntymään aikuisiän hiihtäjän harjoittelun puolelle. Ominaisuuksien kehittäminen siirtyy sinne kestävyys- ja lihaskestävyyspuolelle. Aikaisemmin painotus on ollut nopeus- ja voimapuolella.”

Anttolan mukaan harjoitusmäärän lisäystä on jopa odotettu, että pääsisi harjoittelemaan paljon.

”Kyllä ne muuallakin treenaavat reippaasti. Jos kroppa sitä kestää ja on olosuhteita tehdä, niin mikä ettei.”

” ”Hän tutkii muiden tekniikkaa ja omaansa.”

Marko Anttola kertoo, että Vuokatissa asuva ja siellä urheilulukiossa opiskeleva Niko on erittäin kiinnostunut valmennusasioista eikä ole vain isän tekemien ohjelmien toteuttaja. Kaksikko keskustelee paljon harjoittelusta.

”Nikolla on iso rooli itselläänkin, varsinkin hiihtotekniikkaan liittyvissä asioissa. Hän on tosi hyvä kehittämään itse omaa hiihtämistään.”

Sitten isä-Anttola kertoo seikan, joka tuo mieleen nuoren Iivo Niskasen noin kymmenen vuoden takaa.

Niko Anttola kuulemma katsoo ja analysoi videoilta erittäin paljon muiden hiihtäjien tekniikkaa. Niskanen teki ihan samaa.

”Minä en edes pysty viemään sitä niin pitkälle. Nikolla on siihen toki aikaakin enemmän kuin minulla, ja hän tekee sitä työtä paljon. Toki videoimme ja keskustelemme tekniikasta, mutta hän on siinä tosi hyvä. Hän tutkii muiden tekniikkaa ja omaansa.”

Marko Anttolan mukaan hiihtotekniikalla on iso painoarvo Nikon harjoittelussa.

”Kyllä sitä tekniikkamallia haetaan pääsääntöisesti Norjasta. Siellä tekniikan virittäminen on pisimmällä. En tarkoita pelkästään [Johannes Høsflot] Klæboa vaan muitakin. Kyllä Niko katsoo muitakin, perinteisen vuorohiihdossa ja tasatyönnössä tietysti Iivoakin. Kyllä hän hyvin laajasti seuraa, mitä sieltä voisi poimia.”

Niko Anttola on ikäisissään yksi maailman parhaista hiihtäjistä. Viime helmikuussa hän saavutti hopeaa nuorten MM-kisoissa 15 kilometrillä (v). Kuukausi myöhemmin hän voitti molemmat henkilökohtaiset normaalimatkojen kilpailut nuorten olympiafestivaaleilla Vuokatissa.

Siinä välissä hän hiihti elämänsä ensimmäisen maailmancupin kilpailun Lahdessa. Tuloksena oli voitto Iivo Niskasesta 15 kilometrillä (p) ja 37. sija. Eroa kärkeen oli kaksi minuuttia ja 28 sekuntia.

Nyt Rukalla nähdään, onko ero kärkeen kutistunut. Viitteitä siitä saatiin toissa viikonloppuna Muonion Oloksella kansainvälisissä Tykkikisoissa, joissa Anttola sijoittui kympillä (p) 11:nneksi ja oli kolmanneksi paras suomalainen.

”Toki on hieno juttu, että Nikon tekemä työ antaa tulostakin. Välillä olen toki ihmetellyt hämilläni, kuinka nopeasti kehitystä on tapahtunut tälle tasolle”, Marko Anttola sanoo.

Marko Anttolan mukaan Ruka ei ollut Nikon kilpailusuunnitelmassa.

”Ajateltiin, että jos kulkee niin että sinne pääsee, sitten sinne mennään, mutta harjoittelu päätavoitetta varten on kesken. Nikolla on ihan hyvä perustilanne. Oloksen kisa meni jopa vähän yläkanttiin verrattuna siihen, mitä ajattelin ennakkoon. Oli hyvää kulkua suomalaisittain, ja se oli vähän jopa yllätys minulle”, Marko Anttola sanoo.

Niko Anttolan kauden pääkilpailut ovat nuorten MM-kisoissa, jotka pidetään tällä kaudella vuoden 2010 olympialaduilla Kanadan Whistlerissä.

