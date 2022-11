Ronaldo haukkui ennen MM-kisoja antamassaan haastattelussa muun muassa Manchester Unitedin päävalmentajan Erik ten Hagin.

Portugalin tähtipelaaja Cristiano Ronaldo on ollut otsikoissa ennen MM-kisoja antamiensa kommenttien vuoksi, ja nyt maajoukkueen kapteeni on kommentoinut viimeaikaisia tapahtumia.

Ronaldo antoi Piers Morganille haastattelun, jossa hän lyttäsi muun muassa Manchester Unitedin nykyisen päävalmentaja Erik ten Hagin ja monet muutkin seuran entiset ja nykyiset toimijat.

Haastattelujen jälkeen Portugalin pukukopista levisi video, jolla Ronaldon ja ManU-joukkuetoverin Bruno Fernandesin välit vaikuttivat varsin viileiltä. Ronaldo selvitti kohtaamista ja antamiaan kommentteja.

”Minä vain vitsailin. Hänen lentonsa oli myöhässä, joten kysyin, tuliko hän laivalla. Tunnelma pukuhuoneessa on erinomainen, ei mitään ongelmia. Joukkue on suojattu”, Ronaldo kommentoi The Guardianin mukaan maanantain harjoitusten jälkeen.

Ronaldo ei myöskään jäänyt jossittelemaan haastattelun julkaisemista juuri ennen MM-turnausta. Hän kuvaili itseään ”luodinkestäväksi”.

”Minun ei tarvitse murehtia, mitä muut ajattelevat. Puhun silloin, kun haluan.”

Portugali pelaa turnauksen avausottelunsa Ghanaa vastaan torstaina.

