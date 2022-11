MM-isäntä Qatarissa on isoja ongelmia ihmisoikeuksiin liittyen.

Ihmisoikeuksista ja niiden puutteesta Qatarissa on puhuttu jalkapallon MM-kisojen yhteydessä enemmän kuin jalkapallosta, mutta kaikilla kannattajilla aihe ei ole mielessä.

Yle julkaisi brittifanien haastatteluja maanantaina pelatun Englanti–Iran-ottelun tauolla, ja osa kommenteista on varsin karuja.

Ensimmäinen haastateltava kritisoi majoitusjärjestelyjä.

”Majoituksen hinta on järjetön. Alue ei ole täysin rakennettu loppuun. Lämmintä vettä ei ole”, Steve Holmes -niminen kannattaja luetteli ja kuvaili kokemustaan kamalaksi.

Myös kehuja tuli, ja Lyle Stuart kertoi nauttineensa kulttuurikokemuksesta.

”Tämä on ollut hieno ensikosketus arabimaailmaan”, Stuart kommentoi.

Kun puhe kääntyi ihmisoikeusongelmiin, paljastui fanien todellinen karva.

”Ne eivät meitä häiritse”, Frankiksi esittäytyvä mies toteaa.

”Ihmisoikeudet eivät kiinnosta meitä. Tai kiinnostaa, mutta ei täällä ollessa.”

Nimettömäksi jäävä fani Argentiinan paidassa vaikutti olevan samoilla linjoilla.

”Kaikilla mailla on ihmisoikeusongelmia. Te olette Suomesta, ehkä te olette poikkeus, mutta keskitytään nyt jalkapalloon.”

Lyle Stuart asetteli sanansa hieman toisin.

”Jalkapallofaneina voimme vain kannattaa joukkuettamme. Voimme vain toivoa, että Fifa ja muut järjestöt korjaavat ongelmansa.”

Haastattelut voi katsoa Yle Areenasta kohdassa 1:19.30.

Qatarin ihmisoikeuksissa on runsaasti ongelmia. Etenkin naisten, seksuaalivähemmistöjen ja siirtotyöläisten asemassa on paljon parannettavaa.

Naisten asema on todella rajoittunut ja miehestä riippuvainen. Homoseksuaalisuus on puolestaan kiellettyä Qatarissa. Siirtotyöläisillä ei ole juurikaan oikeuksia, ja MM-kisojen rakennustyömailla on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kuollut tuhansia siirtotyöläisiä.