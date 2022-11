Sääntömuutoksen mukaan dopingista kärähtäneen alle 18-vuotiaan urheilijan valmentaja saisi yhtä pitkän kilpailukiellon kuin urheilija. Se estäisi valmentajaa osallistumista kansainvälisiin arvokilpailuihin mutta ei kieltäisi valmentamista.

Lauri Tarastin sääntömuutosehdotus on menossa hyvää vauhtia läpi Maailman antidopingtoimistossa Wadassa.

Tarasti toisti ehdotuksensa Pohjoismaisessa urheiluoikeuden seminaarissa Kööpenhaminassa. Wadan pääjohtaja Olivier Niggli oli jo aiennut luvannut Tarastille, että ehdotus otetaan vakavasti harkittavaksi. Wadan lakiasiain johtaja Ross Wenzell vastasi samalla tavalla.

”Uskon, että aloitteeni johtaa muutokseen maailman anti-dopingsäännöstössä”, Tarasti sanoo HS:lle.

Tarastin aloitteen mukaan dopingista kärähtäneen alle 18-vuotiaan urheilijan valmentaja saisi automaattisesti yhtä pitkän toimintakiellon kuin urheilija on kilpailukiellossa.

”Se olisi moraalinen opetus”, Tarasti sanoo.

Tarastin ajatus sääntömuutosehdotuksesta juontaa juurensa taitoluistelija Kamila Valijevan tapaukseen. Venäläinen jäi vuodenvaihteessa kiinni dopingaineiden käytöstä vasta 15-vuotiaana.

Näytteestä löytyi trimetatsidiiniä, jota käytetään esimerkiksi huimauksen ja sydänvaivojen hoidossa. Aine on Wadan kiellettyjen aineiden listalla.

Valijeva selitti saaneensa elimistöönsä verenkiertoa ja kestävyyttä parantavaa sydänlääkettä isoisänsä juomalasista.

Valijeva sai kilpailla Pekingin olympiakisoissa, joissa hän oli mukana voittamassa Venäjän olympiakomitealle kultaa joukkuekilpailussa. Valijevan tapauksen käsittely on täysin jumissa Rusadassa, Venäjän antidopingtoimikunnassa.

” ”Se olisi moraalinen opetus.”

Ministeri Lauri Tarasti on tehnyt uransa aikana kymmeniä selvityksiä eri aiheista.

Tapauksesta ongelmallisen tekee Valijevan ikä. Maailman antidopingsäännöstön mukaan Valijeva on niin kutsuttu suojattu henkilö: alle 16-vuotiasta urheilijaa ei voida virallisesti liittää syylliseksi dopingrikkomukseen.

”On hyvä selvittää, mikä on nuoren urheilijan valmentajan vastuu. Alle 18-vuotias ei voi ymmärtää, mitä aineita hänelle annetaan, eikä voi normaalisti niitä hankkia”, sanoo Tarasti, jolla on pitkä kokemus antidopingtyöstä.

Ministerin arvonimen saanut Tarasti oli mukana laatimassa Wadan ensimmäisiä sääntöjä vuosina 2000–2002.

”Asia nousee käsittelyyn Wadassa ja tulee takuulla harkintaan”, Tarasti sanoi HS:lle huhtikuussa.

Koska on vaikea esittää juridisesti pitävää näyttöä siitä, että valmentaja olisi hankkinut ja antanut dopingnaineita nuorelle urheilijalle, Tarasti ehdottaa valmentajalle rangaistuksen sijaan seuraamusta.

Se estäisi valmentajaa osallistumista kansainvälisiin arvokilpailuihin. Sen sijaan valmennustoiminta voisi jatkua ennallaan.

”Tässä olisi rangaistuksen ja seuraamuksen ero. Jos seuraamus on automaatio, näyttöä ei tarvita. Valmentajia on toki tuomittu dopingrikkeistä, mutta sitä on voitu harvoin todistaa.”

Wadan nykysäännöissä on yhä kohtia, jotka ovat aikanaan Tarastin laatimia. Ne koskevat nimenomaan urheilijan vastuuta.

”Se on ollut minulla erityinen teema.”

Jos ja kun Suomen tunnetuimman selvitysmiehen ehdotus otetaan mukaan Wadan sääntöihin, sitä voi hyvällä syyllä kutsua ”Lex Tarastiksi”. Wada uusi säännöstöään viime vuonna.

Kansainvälinen taitoluisteluliitto päätti kesäkuussa, että se nostaa urheilijan ikärajan 16 vuoteen aikuisten kilpailuissa. Kaudella 2023–2024 ikäraja nousee 17 vuoteen.

”Ikärajapäätös on kuitenkin voimassa vain taitoluistelussa. Muissa lajeissa, kuten naisten voimistelussa, tällaista ikärajaa ei ole. Lisäksi se koskee vain aikuisten kilpailuja, eikä se estä jatkamasta dopingia”, Tarasti korosti Kööpenhaminassa.

Lue lisää: Kamila Valijevan, 15, doping­tapaus voi johtaa merkittävään sääntö­uudistukseen: ”Se olisi moraalinen opetus”

Lue lisää: Teini-ikäisen Kamila Valijevan valmentajaltaan saama julma kohtelu kouraisi KOK-pomon sydäntä – näin Kreml kommentoi